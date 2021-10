Irlanti on allekirjoittanut talousjärjestö OECD:n kansainvälisen verotussuunnitelman, kirjoittaa The Register. Sopimuksen mukaan yritykset ympäri maailman joutuvat maksamaan vähintään 15 prosenttia yritysveroa.

Irlannin liittyminen sopimukseen on merkittävää, koska maa on aiemmin antanut verohelpotuksia kansainvälisille suuryrityksille. Verohelpotusten tarkoituksena on ollut houkutella Irlantiin investointeja työpaikkojen luomiseksi. Suunnitelma on toiminut, sillä esimerkiksi Facebookin, Applen, Microsoftin ja Googlen Euroopan pääkonttorit sijaitsevat Irlannissa.

Omalaatuinen verotusratkaisu ei ole ollut muiden maiden mieleen, sillä se on tehnyt Irlannista veroparatiisin suuryrityksille, joiden tuotteita ja palveluja käytetään ympäri maailman.

OECD:n suunnitelman mukaan yli 750 miljoonan liikevaihtoa tekevien kansainvälisten yritysten tulee maksaa vähintään 15 prosenttia yritysveroa. Suunnitelmaan on sitoutunut jo yli 140 valtiota, viimeisimpänä Irlanti.

Irlantilaiset kansainväliset yhtiöt työllistävät maassa noin 100 000 henkilöä. Lisäksi maassa toimii 1500 ulkomaalaista yhtiötä, jotka työllistävät yhteensä noin 400 000 henkilöä.

Suunnitelman on määrä valmistua lokakuun aikana. Tavoitteena on, että osallistujavaltiot voivat aloittaa 15 prosentin verotuksen vuonna 2023.

