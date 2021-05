Elvytyspakettiasiassa rapaa niskaansa saanut oppositiopuolue kokoomus on noussut kärkipaikalle Ylen kuntavaaligallupissa ja on näin lähdössä kesäkuun vaaleihin vahvimmasta asemasta.

Kokoomuksen kannatus on nyt 20,2 prosenttia ja sillä on kahden prosenttiyksikön kaula kilpakumppaneihinsa perussuomalaisiin ja sdp:hen. Perussuomalaisten kannatus on nyt 18,2 prosenttia ja pääministeripuolue sdp:n kannatus 18,1 prosenttia.

Vielä edellisessä kuntavaaligallupissa perussuomalaiset oli suosituin puolue, mutta kokoomus ja sdp olivat hyvin lähellä sitä.

Gallupin haastattelut on tehty 6.4–4.5.2021, eli kehysriihestä syntynyt hallituskriisi sisältyy tutkimusaikaan.

Keskusta ei saanut nostetta kehysriihen kriisiyttämisestä. Puolueen kannatus on nyt 11,7 prosenttia. Vihreiden kannatus puolestaan on laskenut selvästi edellisestä kyselystä: 1,5 prosenttiyksikköä 10,6 prosenttiin.

LUE SEURAAVAKSI: