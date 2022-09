EU:n energiakomissaari Kadri Simson toivoo, että energiaministereiden hätäkokouksessa saadaan perjantaina aikaan konkreettisia päätöksiä energiatoimista, joita komissio voisi alkaa heti edistää.

”Nyt tarvitaan poikkeuksellisia toimia, koska energian hinnat ovat hyvin korkeita ja volatiliteetti on erittäin suurta. Meidän on suojeltava kuluttajia ja yhtiöitä korkeiden energian hintojen vaikutukselta. Tavoitteena on nyt ratkaista lyhyen tähtäimen ongelmia samalla kun muutamme energiamarkkinoiden rakennetta”, Simon sanoi toimittajille ennen EU:n energiaministerien hätäkokousta.

Komissaarin mukaan energiakriisissä on pohjimmiltaan kyse Venäjän kaasuaseen käytöstä.

”Venäjä on ottanut kaasuaseen käyttöön vaikuttaakseen ensi talven varastotilanteeseemme ja heikentääkseen talouksiamme sekä jakaakseen EU:ta poliittisesti. Meidän on varmistettava, ettei Venäjä onnistu näissä yrityksissään. Kyse on tilanteesta, jossa yksi markkinatoimija yrittää manipuloida markkinoita.”

Simson ei säästellyt sanojaan arvioidessaan tulevaa.

”Ei ole epäilystäkään siitä, että edessä on erittäin vaikea talvi.”

Energiaministerien oli alun perin tarkoitus päättää venäläiselle maakaasulle asetettavasta hintakatosta, mutta perjantaiaamuna näytti siltä, ettei asiasta päästä sopuun. Financial Timesin mukaan kymmenen EU-maata vastustaa venäläisen maakaasun hintakattoa. Ainakin Unkari, Itävalta ja Hollanti ovat julkisesti ilmoittaneet vastustavansa hintakattoa.

Myös Saksa suhtautuu kaasun hintakattoon nihkeästi.

”Osa EU-maista on edelleen riippuvaisia venäläisestä kaasusta, joten olisi mielestäni sopimatonta päättää hintakatosta tässä tilanteessa”, Saksan energia-asioista vastaava talousministeri Robert Habeck sanoi saapuessaan kokoukseen.

Saksan valtiovarainministeri Christian Lindner sanoi ennen euroryhmän kokousta, että Saksa pyrkii taivuttamaan muut EU-maat venäläistä öljyä koskevan hintakaton taakse.