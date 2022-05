Yhdysvaltain liput oli nostettu puolitankoon Washingtonissa 12. toukokuuta miljoonan koronaviruksen seurauksena kuolleen ihmisen muistoksi. EPA/JIM LO SCALZO, BY: ALL OVER PRESS / EPA-PHOTO CODE: EPAXX8

Yhdysvalloissa on todettu yli miljoona Covid-19:sään liittyvää kuolemaa, tiedotti Valkoinen talo viime viikon torstaina.

Se on korkein virallisesti tilastoitu luku maailmassa, mutta maailman terveysjärjestö WHO uskoo, että kuolemia on todennäköisesti vieläkin enemmän joissakin toisissa maissa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC .

Lisäksi esimerkiksi Unkarissa on enemmän Covid-19:n vuoksi kuolleita per 100 000 ihmistä kuin Yhdysvalloissa: Unkarissa 474.36 USA:ssa 299.82. WHO:lle raportoituja Covid-19:stä seuranneita kuolemantapauksia Yhdysvalloissa on hieman alle miljoona: 992 415.

Suoraan koronaan liittyvien kuolemantapausten lisäksi pandemian seuraukset voivat Yhdysvalloissa olla tuhoisat, kun vakavia sairauksia on voinut jäädä diagnosoimatta korona-aikana.

”Kestää vuosia, ennen kuin ymmärrämme edes jotenkin Covid-19:n vaikutusta kokonaissairastuvuuteemme ja kuolleisuuslukuihin”, sanoi BBC:n haastattelema ohiolaisen Case Western yliopiston apulaisprofessori Mark Cameron väestön ja kvantitatiivisen terveyden yksiköstä (department of population and quantitative health).

Syitä useita

330 miljoonan ihmisen Yhdysvalloissa on tilastoitu yli 80 miljoonaa Covid 19-tapausta. Ensimmäinen koronatapaus havaittiin liittovaltiossa tammikuussa 2020 kiinan Wuhanista Seattleen palanneella miehellä. 35-vuotias mies kärsi keuhkokuumeesta, yskästä, kuumeesta, pahoinvoinnista ja oksentelusta yhteensä 10 päivää, mutta selvisi hengissä. Koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista alettiin Yhdysvalloissa raportoida muutamia viikkoja myöhemmin. Vuoden 2021 alussa Yhdysvalloissa tilastoitiin pahimmillaan jopa 4000 koronakuolemaa yhden päivän aikana, BBC kertoo.

Terveysviranomaisten mukaan syitä maan korkeille luvuille on useita. Näitä ovat esimerkiksi liikalihavuuden ja verenpainetaudin yleisyys, ylikuormitetut sairaalajärjestelmät, osalla väestöstä epäröinti rokotteen ottamisessa, ja suuri iäkkään väestön määrä.

Eri osavaltioilla voi olla hieman erilaiset tavat määritellä, mitä tarkoitetaan koronakuolemalla ja usein kuolemat eivät johdu pelkästään koronaviruksesta.

Toisissa osavaltioissa ihmisiä on kuollut koronaviruksen seurauksena enemmän kuin toisissa. Osaltaan tätä voi selittää epätasa-arvoinen pääsy terveydenhuollon palveluihin.

Syracusen yliopiston epidemiologi ja globaalin terveyden asiantuntija Brittany Kmush sanoi BBC:n mukaan, että sosioekonominen status vaikutti usein siihen, pääsivätkö ihmiset sairaaloihin, joissa oli mahdollista saada lisähappea, kun he sitä tarvitsivat.

Infektiolääkäri ja Kalifornian San Franciscon yliopiston (UC San Francisco) professori Monica Gandhi kertoi BBC:lle, että myös epäröinti rokotteen ottamisessa selittää korkeampaa kuolleisuutta joissain osavaltioissa. Hänen tekemässään analyysissä puutteet rokotusten ottamisessa ovat vaikuttaneet Yhdysvaltain kuolonuhrien määrään enemmän kuin maskien ja eristäytymisen kaltaiset kansanterveystoimenpiteet.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi Valkoisen talon tiedotteessa, että miljoonan koronakuoleman ylittäminen on Yhdysvalloille ”traaginen virstanpylväs”.

”Miljoona koronakuolemaa, miljoona tyhjää tuolia perheen illallispöydän ympärillä, jokainen korvaamattomia menetyksiä”, Biden sanoi televisioidussa lausunnossaan torstaina.

”Sydämemme ovat niiden luona, jotka kärsivät ja kysyvät itseltään, miten selviämme ilman häntä [menetettyä perheenjäsentä].”

