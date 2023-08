Leikkauksia on Sinuhe Wallinheimon mukaan tulossa.

Ylen rahoitus. Leikkauksia on Sinuhe Wallinheimon mukaan tulossa.

Ylen rahoitus. Leikkauksia on Sinuhe Wallinheimon mukaan tulossa.

Ylen rahoitusta tullaan leikkaamaan ”suurella todennäköisyydellä” tällä vaalikaudella, Ylen hallintoneuvoston tuore puheenjohtaja ja kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo sanoo Maaseudun tulevaisuuden haastattelussa.

Wallinheimo ei esitä tarkkoja lukuja, mutta hänen mukaansa on selvää, että myös Ylen varoja on leikattava tilanteessa, jossa sopeutuksia on tehtävä koko maassa yhteensä 6 miljardin euron edestä.

”Ylen on näytettävä jatkossa esimerkkiä tehokkaassa rahankäytössä.”

Viime syksyn varjobudjetissaan kokoomus ja perussuomalaiset esittivät Ylen rahoitukseen jopa 120–140 miljoonan euron leikkauksia. Ylen rahoitus oli viime vuonna 557 miljoonaa euroa.

Perussuomalaisten piirissä Yleä on arvosteltu puolueelliseksi ja sisältöä vihervasemmistolaiseksi.

Wallinheimo pitää Yleä luotettavana mediana, eikä asiaa hänen mukaansa vatvottu hallitusneuvotteluissa.

LUE SEURAAVAKSI: