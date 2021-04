Jyväskylässä on asetettu 104 ihmistä karanteeniin Kypärämäen ja Viitaniemen kouluissa sekä Taikalampun päiväkodissa.

Jyväskylän kaupungin tiedotteen mukaan Kypärämäen koululla karanteeni koskee 35 ja Viitaniemen koululla 31 henkilöä. Kuokkalan Taikalampun päiväkodissa karanteeni koskee 38 henkilöä. Kaikki altistuneet ohjataan koronatesteihin. Altistumiset ovat tapahtuneet ennen pääsiäistä ja karanteenit kestävät 14 vuorokautta altistumispäivästä.

Jyväskylän kaupunki sanoo, että vaikka karanteeneja on loppuviikosta ja pääsiäisen aikana määrätty useammalle koululle ja nyt myös yhteen päiväkohtiin, on tartuntatilanne kaupungissa edelleen rauhallinen. Maanantaista sunnuntaihin Jyväskylässä on viikolla 13 todettu 45 tartuntaa, joka on samaa luokkaa kuin edellisellä viikolla.

”Ilmenneiden tartuntaketjujen alkuperä on terveydenhuollon tiedossa, joten kokonaisuus on hyvin hallinnassa”, apulaisylilääkäri Eila Heinonen kertoo.

Tutkimusanalyytikko Ilkka Rauvola huomautti sunnuntaina, että 5-9 -vuotiaiden tartunnat ovat kasvaneet koko maassa kaksi kertaa niin nopeasti kuin tartunnat keskimäärin. Hän muistuttaa samalla, että 10-vuotiaisiin ei ole kohdistunut mitään merkittäviä rajoitustoimia.

”HUS:n alueella alakouluikäisten tartuntojen kasvu on ollut vielä rajumpaa. Aikavälillä 17.1.-25.3. 5-9 -vuotiaiden tartunnat 7.9-kertaistuivat. Sen jälkeen tartuntojen taso on säilynyt, vaikka testeissä käyminen on vähentynyt selvästi”, hän kertoo Twitterissä.

Neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäki puolestaan varoittaa koronan varianteista.

”Ei ole mitään takeita, etteikö lapsiin iskevää varianttia tule”, hän sanoo.

Pälvimäki ja myös keuhkolääkäri Marjukka Myllärniemi varoittavat brasiliaisen P1-variantin olevan seuraava, joka Suomessa saattaa lähteä leviämään.

”Maailmalta kaikuu jo varoituksia P1-variantista - viime hetket, ja hyvä hetki laittaa rajakontrolli kuntoon”, Myllärniemi sanoo.