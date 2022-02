Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) varoittaa humanitaarisesta katastrofista Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Kansainvälisten uutistoimistojen mukaan taistelut puhkesivat Kiovan kaduilla varhain lauantaiaamuna.

”Kiovaa koitetaan piirittää ja Kiova on uhan alla. Ukraina puolustautuu ja Kiovassa käydään nyt ilmeisesti lähitaisteluja, ainakin Kiovan ympärillä”, Haavisto kuvaili Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

”Kaupunkia pyritään eristämään ja kaupunkiin johtavia teitä sulkemaan, niin siinä on kestokyvyllä tietyt rajat: milloin elintarvikkeet loppuvat, milloin vesi ja lääkintä loppuu. Olemme kuulleet uutisia, että väestösuojiin on jonotettu. Tilanne on tietysti siviilien kannalta karmea”, hän jatkoi.

Haavisto korostaa, että Suomen rajoilla ei ole tällä hetkellä uhkaa.

”Näemme sotatoimia Euroopassa, mutta ne kohdistuvat Ukrainaan. Voi olla niin, että tämä asetelma, joka nyt nähdään Ukrainassa muuttaa pysyvällä tavalla Venäjän ja lännen suhdetta. Tietyt asiat turvallisuusajattelussa ovat muuttuneet.

Hän arvioi, että Venäjällä on ajateltu Euroopan unionin olevan heikko, mutta asenne on nyt muuttumassa.

”Nyt on kuitenkin selvää, että on ryhmitytty tukemaan Ukrainaa. Mielestäni on hyvin selvää, että tämä kriisi vahvistaa lännen yhtenäisyyttä”, Haavisto kommentoi.

Hän varoittaa suomalaisia siitä, että Venäjän vastaisilla pakotteilla ja todennäköisillä vastapakotteilla on seurauksia myös Suomelle.

”On ihan selvää, että tämä maksaa suomalaisille veronmaksajille, mutta periaatteista kiinnipitäminen maksaa.”