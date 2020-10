Euroopan komissio on perustanut jäsenvaltioiden pyynnöstä EU:n laajuisen järjestelmän, niin sanotun yhdyskäytäväpalvelun, jossa eri maiden koronaseurantasovellukset toimivat yhteen.

”Vapaa liikkuvuus on olennainen osa sisämarkkinoita. Yhdyskäytäväpalvelu tukee vapaata liikkuvuutta ja auttaa pelastamaan ihmishenkiä”, sanoo sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton komission tiedotteessa.

Palvelun kehittivät T-Systems ja SAP. Se otettiin käyttöön maanantaina. Ensimmäisinä palveluun linkitettiin Saksan, Irlannin ja Italian kansalliset koronasovellukset.

Seuraavassa vaiheessa mukaan tulevat Tsekki, Tanska, Latvia ja Espanja.

Myöhemmin mukaan on tarkoitus liittyä muita maita, myös Suomi koronavilkullaan.

Tähtäin marraskuun lopussa

Suomessa tartuntatautilain muutokset, jotka sallisivat tietojen vaihdon, on määrä tulla voimaan 30. marraskuuta. Se on aikaisin päivä, jolloin koronavilkkua voisi käyttää Euroopan laajuisesti.

Tartuntatautilain muutoksen lisäksi tietojen välittäminen muihin maihin vaatii vielä erikseen käyttäjän suostumuksen.

”Pääasia on se, että kun matkustat työn tai vapaa-ajan vuoksi Euroopan unionissa ja ETA-maissa, niin voit käyttää oman maan koronaseurantasovellusta”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho.

”Pystyt sen kautta ilmoittamaan henkilöille, jotka olet mahdollisesti altistanut, tai saat tiedon, jos olet mahdollisesti itse altistunut matkan aikana. Sovellusta ei tarvitse vaihtaa, kun matkustaa maasta toiseen.”

Yrttiahon mukaan palvelu helpottaa vapaata liikkuvuutta ja antaa viranomaisilla paremmat mahdollisuudet nopeaan reagointiin, jos tauti sattuu leviämään työ- tai vapaa-ajanmatkan aikana.

Keskiarvoviive 4–5 päivää

Suomessa koronavilkkusovellusta on ladattu jo 2,4 miljoonaa kertaa. Torstaina julkaistiin koronavilkun uusi versio, jossa on lähinnä päivityksiä muuttuneisiin karanteeniaikoihin liittyen.

”Seuraavat versiot ovat tekeillä, joissa vielä korjataan ja parannetaan asioita.”

Yrttiahon mukaan keskiarvoviive, siitä kun oireet alkavat, siihen kun koodi syötetään koronavilkkuun, on nyt 4–5 päivää. Mediaaniluku on todennäköisesti tätä pienempi.

”Totta kai on yksittäisiä tapauksia, joissa viive on suurempi, ja se on todella valitettavaa. Pyrimme huolehtimaan siitä, että saamme lisää koodinantajia ja sujuvoitamme prosessia, jotta näitä yksittäistapauksia olisi vielä vähemmän.”

