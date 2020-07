Kangasmaskit estävät koronatartuntoja, selviää tuoreesta Oxfordin yliopiston julkaisemasta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan jopa kotitekoiset maskit estävät tartuntoja kunhan ne on tehty sopivasta kankaasta. Maskit suojasivat käyttäjää itseään tartunnalta ja estivät koronan kantajaa levittämästä virusta eteenpäin.

Tutkimukseen osallistunut professori Melinda Mills sanoo, että tulokset ovat selvät: Ihmisten tulisi käyttää kasvomaskeja julkisilla paikoilla. Monissa maissa maskipakko on jo käytössä, mutta tutkija penää yhteneväistä ohjeistusta, sillä monissa maissa maskien käyttöä ei yksiselitteisesti suositella.

Tutkimuksessa selvisi, että noin 70 maata suositteli tai velvoitti maskien käyttöön heti maaliskuun puolivälin jälkeen jolloin WHO julisti viruksen pandemiaksi ja myöhemmin määrä on noussut 120 maahan. Erityisesti Aasian maissa kasvomaskeja alettiin käyttää nopeasti kaikissa tilanteissa, sillä niillä oli aiempaa kokemusta SARS-viruksesta. Yhtenäistä tutkimusta maskeista ja niiden käytöstä ei kuitenkaan tehty. Maskeja on tutkittu lääketieteelliseltä kannalta, mutta ei juurikaan siltä kannalta, miten ihmiset suhtautuvat niiden käyttämiseen ja millaisia vaikutuksia niillä on ihmisten käyttäytymiseen.

Monessa maassa ihmiset ovat nyt hämmentyneitä siitä, pitäisikö maskeja käyttää, sillä ohjeet ja uutisointi tutkimustuloksista on vaihdellut. Samalla kasvomaskeista on tullut käsien pesun ja turvavälien pitämisen jälkeen yleisin toimenpide viruksen leviämisen estämiseksi.

Joissain maissa, esimerkiksi Oxfordin tutkimuksen kotimaassa Englannissa on selitetty, etteivät ihmiset halua käyttää maskeja koska niihin ei ole totuttu. Kuitenkin esimerkiksi Italiassa 84 prosenttia ihmistä on käyttänyt maskeja, samoin Espanjassa 64 prosenttia ja Yhdysvaloissa 66 prosenttia. Maskien käyttö yleistyi näissä maissa heti sen jälkeen kun niiden käytöstä oli annettu selkeät suositukset.

”On vaikeaa ymmärtää, miksi maskien käytön suosittelemista vastustetaan. Kliinisiä kokeita ei ole tehty kyynärpäähän yskimisestä, turvaväleistä tai karanteenista, mutta silti niitä pidetään hyvinä keinoina suojautua virukselta”, Mills sanoo.

Kasvosuojien tehossa on kuitenkin eroja, tutkimuksessa ilmeni. Löysästi kudottu kangas, kuten neulottu kaulaliina oli vähiten tehokas suoja. Tavallisten ihmisten ei silti tarvitse käyttää kirurgista suojainta tai hengityssuojainta, vaan kankainenkin maski toimii, kunhan se istuu tiiviisti kasvoille ja siinä on jonkinlaiset lenkit, joilla se sidotaan pään tai korvien taakse. Parhaissa maskeissa oli yhdistelty eri materiaaleja, esimerkiksi puuvillaa ja silkkiä, kerroksittain, mutta myös puuvillainen maski oli tutkimuksessa toimiva.

