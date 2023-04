Koronavirus on tullut jäädäkseen ja se muuntuu jatkuvasti, Husin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen muistuttaa.

Koronaepidemian kokonaiskuva on muuttunut sairaalahoidon osalta. Potilasmäärät ovat nousseet sekä erikois- että perusterveydenhuollossa edeltävien viikkojen aikana, kertoo Husin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen.

Husissa oli Järvisen mukaan maanantaiaamuna sairaalahoidossa 63 potilasta. Heistä arviolta kaksi kolmasosaa oli hoidossa koronaviruksen kanssa, mutta ei sen takia.

Helsingissä perusterveydenhuollossa potilaita oli viime viikolla kaksi ja puoli osastollista, eli arviolta noin 50 potilasta. Myös Espoossa potilasmäärä oli noussut jonkin verran.

Merkittävä osa potilaista sekä teho- että sairaalahoidossa on iäkkäitä ja monella heistä on perussairauksia.

Tilanne ei huolestuta Järvisen mukaan epidemian näkökulmasta. Koronavirus on tullut jäädäkseen ja se muuntuu jatkuvasti.

”Näemme, että korona on kuten muutkin hengitystievirukset. Emme kykene poistamaan sitä rokotuksilla tai sairastamalla”, Järvinen muistuttaa.

Husin alueella oli maanantaina viisi potilasta teho- tai valvontahoidossa.

”Olemme liikkuneet nollan ja kolmen potilaan välillä edeltävät viikot. Nyt on pieni nousu. Näyttää siltä, että tehohoitopotilaissa on selkeimmin sellaisia, joilla on koronaviruksen aiheuttama keuhkokuume ja hengitysvaikeuksia.”

Koronaan liittyviä kuolemia on ollut alkuvuodesta Järvisen mukaan oletettavasti, koska suurin osa tehohoitoon joutuneista on ollut ikäihmisiä.

Henkilöstövaje vaivaa

Koronaa liikkuu väestössä vuodenajasta riippumatta. Järvisen mukaan aikaisempina vuosina tartuntamäärät ovat selvästi vähentyneet toukokuun aikana.

”Näin voisi uskoa nytkin.”

Viime viikolla Husin alueella puolet koronatapauksista oli Kraken-muunnosta (omikron XBB.1.5) ja viidesosa uutta Hyperion-muunnosta (omikron XBB.1.9.1).

”Näyttäisi siltä, että uusia virustyyppejä on tullut ja ne ovat ottaneet isompaa osuutta. Näinhän käy silloin, kun epidemia hieman kiihtyy”, Järvinen avaa.

Influenssatapauksia ei Järvisen mukaan juurikaan enää terveydenhuollossa tavata.

”Meillä on vuodeosastopaikkoja kaiken kaikkiaan niukasti. Perusterveydenhuollon lisääntynyt potilaiden määrä tukkii meidän hoitoketjuamme entisestään eli potilaan saaminen eteenpäin on hankalampaa”, Järvinen toteaa Husin henkilöstövajeesta.