Tuleva vuosi on hotelleille vaikea, sillä toiminnan on arvioitu normalisoituvan aikaisintaan syksyllä 2021, sanoo Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.

Vaikeaa. Tuleva vuosi on hotelleille vaikea, sillä toiminnan on arvioitu normalisoituvan aikaisintaan syksyllä 2021, sanoo Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.

Vaikeaa. Tuleva vuosi on hotelleille vaikea, sillä toiminnan on arvioitu normalisoituvan aikaisintaan syksyllä 2021, sanoo Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.

”Jotkut pienhotellit, joiden asiakaskunnassa on ulkomaalaispainotus, eivät tule selviytymään tulevasta vuodesta”, sanoo Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n (MaRa) toimitusjohtaja Timo Lappi.

Hotellien vuokra on usein sidottu liikevaihtoon. Se voi olla 20–30 prosenttia liikevaihdosta ja minimivuokra on kova. Kiinteistöjen omistajat ovat olleet nihkeitä antamaan vuokranalennuksia.

”Kun ei ole asiakkaita, vuokraa ei pystytä maksamaan. Kärsijöinä on etenkin muuttotappiopaikkakunnat, joilla ei ole matkailullista vetovoimaa. Vuokria on korkeintaan siirretty tulevaan, mutta kun kassat ovat tyhjiä, vaikeaa on kuvitella mistä sitä rahaa oikein tulisi.”

Matkailun arvioidaan palaavaan normaaliin aikaisintaan syksyllä 2021. Lappi pelkää, että pienhotellien kassa ei kestä sinne saakka.

”Alan liikevoittoprosentit ovat olleet jo ennen koronaa niin pieniä, ettei puskuria ole. Normaalioloissa matkailualan kyky tehdä tulosta on yhdestä viiteen prosenttia liikevaihdosta.”

MaRa:n toimitusjohtaja muistuttaa, että ala oli tappiollinen vuosina 2009–2015. Liikematkustus väheni finanssikriisin jälkimainingeissa. Vuodet 2017–2019 olivat parempia ja hotellit investoivat tulevaan. Tänä vuonna näytti hyvältä maaliskuun puoliväliin saakka.

Kesällä monet halusivat matkustaa kotimaassa pienissä, rauhallisissa paikoissa. Se auttoi hotelleja pysymään hengissä, mutta Lappi epäillee, että se ei riitä paikkaamaan poikkeustila-aikaa.

”En usko, että koronakriisi lisäsi pienten, yksilöllisten hotellien kysyntää. Päinvastoin, kyllä siellä erittäin suuri osa asiakkaista on ulkomaisia, etenkin pohjoisessa.”

MaRa:n toimitusjohtaja on huolissaan alan työntekijöistä, joilla on pieni palkka, takana lomautuksia keväästä saakka ja yhä useammalla päättyy työsuhde.

Ulkomaisten asiakkaiden osuus on alalla Helsingissä yli puolet, muuallakin kolmasosa. Liikematkustajia on pääkaupunkiseudulla vajaa puolet ja muuallakin liki 40 prosenttia.

”Matkustusrajoitusten tuomat tappiot ovat valtavia. Käyttöasteet ovat surkeita ja hotelleja on suljettu.”

Suurilla toimijoilla on vahva selkänoja, mutta nekin ovat sulkeneet hotelleja. Uhkana on, että yhä useampi pieni lopettaa pysyvästi toimintansa.

”Mielellään sitä olisi positiivinen. Asiakkaiden varaussykli on kuitenkin entisestään lyhentynyt.”

Lappi toivoo, että ihmiset matkustaisivat syyslomalla, joululomalla, hiihtolomalla ja pääsiäisenä ahkerasti kotimaassa.

”Ruska on ollut pohjoisessa kohtuullista. Pahoin pelkään kuitenkin, ettei kotimaan matkailu riitä pitämään kaikkia hengissä.”

Aurinkomatkojen lanseeraamat kotimaan matkailupaketit ovat hänestä erinomainen yritys alan piristämiseksi.

MaRa: Hallitus ei ole esittänyt perusteluja kiihtymisvaiheen rajoituksille

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoi tänään, että tiukemmat ravintolarajoitukset otetaan pikana käyttöön viidellä alueella. Tällöin anniskelu tulee lopettaa klo 22, ovet sulkea klo 23 ja pitää käytössä vain puolet asiakaspaikoissa. Rajoitukset merkitsevät erittäin vakavaa puuttumista perustuslailla suojattuun elinkeinovapauteen ja työntekijän oikeuteen työhön, eikä hallitus ei ole esittänyt oikeudellisia perusteita sille, miksi rajoitukset ovat oikeasuhtaisia ja välttämättömiä, MaRa katsoo tiedotteessaan.

MaRan mukaan ruokaravintoloissa, kahviloissa, liikenneasemien ravintoloissa ja hotellien aamiaisravintoloissa ei ole ollut koronatartuntoja ja omavalvonta on toiminut erinomaisesti. Yöllä juhliminen siirtyy kokonaan valvonnan ulottumattomiin yksityistilaisuuksiin, MaRa varoittaa.

”Koronavirus ei ole levinnyt pääosin ruokaa tarjoilevista ravintoloista. Anniskelun päättyminen klo 22 vaikeuttaisi merkittävästi myös illallisia tarjoavien ruokaravintoloiden toimintaa. Asiakaspaikkamäärien rajoittaminen enintään puoleen vie toimintaedellytykset etenkin pieniltä ravintoloilta, joista moni joutuu sulkemaan ovensa, ehkä lopullisesti. Se vähentäisi lähes puolella ruokaravintoloista liikevaihtoa ainakin 40 prosenttia MaRan jäsenkyselyn mukaan”, Timo Lappi toteaa tiedotteessa.

MaRa on pyytänyt STM:ltä ja terveysviranomaisilta tietoja siitä, kuinka paljon korona-altistumisia ja koronatartuntoja on ollut yökerhoissa ja pääosin ruokaa tarjoilevissa ravintoloissa, mutta vastaukset ovat jääneet saamatta ja MaRa arvelee syyksi koronatartuntojen vähäistä määrää.

”Ainakaan niitä ei ole ollut niin paljon, että raskaat rajoitustoimet olisivat oikeutettuja. Jäsenyrittäjämme kokevat tulleensa kaltoin kohdelluiksi, kun ravintolatoimintaa rajoitetaan siitä huolimatta, että he ovat onnistuneet erinomaisesti tarjoamaan terveysturvallisesti palveluja asiakkaille. Näyttää siltä, ettei hallitus ole kiinnostunut toimialamme työntekijöiden syvästä ahdingosta, josta Palvelualojen ammattiliitto PAMin viime perjantaina julkaisema selvitys karusti kertoo. Yrittäjien ja työntekijöiden taloustilanne pahenee mitä pidemmälle syksy ja talvi kuluvat. Samalla yrittäjien ja työntekijöiden henkinen kantokyky on koetuksella”, Lappi toteaa.

MaRa toteaa vedoten Etelä-Suomen aluehallintoviraston ravintolavalvontayksikön johtajaan, että tartuntaketjuja ei ole ihan mahdottomasti lähtenyt yökerhoista liikkeelle, vaikka joitakin tällaisia paikkoja Etelä-Suomessa onkin.

”Tästä huolimatta yökerhot on asetettu tikun nokkaan koronaviruksen levittäjinä. Monet todetuista altistumis- ja tartuntaketjuista ovat lähteneet liikkeelle nuorten yksityistilaisuuksista, joista on tultu käymään yökerhossa. Anniskelun lopettaminen klo 24 puhumattakaan siitä, että se loppuisi jo klo 22, vie viimeisetkin toimintaedellytykset yökerhoilta. Juhliminen siirtyy kokonaan valvonnan ulottumattomiin yksityistilaisuuksiin. Tämä ei liene koronaviruksen leviämisen estämisen kannalta tavoiteltava tilanne”, Lappi toteaa.

Pääkaupunkiseudun kuntien ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän mukaan pääkaupunkiseudulla aletaan tarkkailla korkean riskin ravintoloita, jotka eivät noudata tartuntatautilain mukaisia velvoitteita tai eivät muuten pysty varmistamaan koronaviruksen leviämisen estämisen kannalta turvallisia olosuhteita. MaRa kannattaa tätä, sillä tarkkailu voi parhaimmillaan johtaa siihen, ettei kaikkia ravintoloita yhtäläisesti koskevia uusia rajoitustoimia tarvita.

"Valvonta ja toimenpiteet kannattaa kohdistaa niihin ravintoloihin, joissa on ongelmia, eikä vaikeuttaa rajoitustoimilla kaikkien ravintoloiden toimintaa”, Lappi sanoo.