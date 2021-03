Palkittu kirjailija Sofi Oksanen herättelee päättäjiä tapahtuma-alan työntekijöiden ja yrittäjien hätään sosiaalisen median kirjoituksellaan.

Tapahtuma-ala on ollut koronatilanteen väliinputoaja, jolle käyttöön otetut tukimuodot ovat soveltuneet huonosti, vaikka yleisötilaisuuksien järjestämistä on rajoitettu voimakkaasti ja pitkäaikaisesti. Tapahtumateollisuus ry:n mukaan alan tuhansille yrityksille ”ei ole osoitettu taloudellista kompensaatiota elinkeinonharjoittamisen kieltämisestä tai voimakkaasta rajoittamisesta”. Nyt uusia tukia on valmistelussa hallituksessa, mutta ala on kannellut oikeuskanslerille kohtelustaan, jota se pitää perustuslain ja elinkeinonvapauden vastaisena.

Tuore tapahtuma-alan työntekijöille tehty kysely kertoo alan ihmisten huolesta ja pahoinvoinnista.

”Tapahtuma-ala ja korona -kombo on oikeassa elämässä kurjempi kuin mitä lehdissä omilla nimillä kehdataan kertoa. Tuoreessa kyselyssä puolet vastaajista ilmoitti kärsivänsä vakavista mielenterveysongelmista, yhtä suuri joukko vaihtaisi alaa, jos rajoitukset jatkuvat kesän yli”, Sofi Oksanen kirjoittaa kyselyn tuloksista.

Presshopper-palvelun viikonloppuna avaamaan kyselyyn vastasi vuorokaudessa 320 alan työntekijää ja palvelun mukaan ”vastauksista välittyy syvä hätä”.

Oksanen muistuttaa, että päättäjien unohtama ala työllistää Suomessa merkittävän joukon ihmisiä. Hän puhuu tapahtuma-alan ”140 000 ihmisestä”, mutta Tapahtumateollisuuden mukaan ala työllistää lähes 200 000 ihmistä. Heistä suuri osa on tilapäistyöllistettyjä, ja ala onkin kertonut, että vuoden 2020 aikana ”työllistämättä jäi lähes 140 000 tilapäistä työntekijää”.

”Nykyiset avustusjärjestelmät eivät sovellut tapahtuma-alalle, mikä kertoo siitä, kuinka huonosti päättäjät tuntevat ko. alan. Päättäjät ovat siis itse ihmisiä, jotka mielellään kertovat kuluttavansa kulttuuria, mutta eivät tiedä, miten sitä tehdään. Alan monimuotoisuus ja sen työllistävä vaikutus on siis yllättänyt päättäjät täysin, eikä tuo ’yllätys’ tunnu muuttuneen”, Oksanen kirjoittaa.

”On irvokasta, että päättäjät ja viranomaiset hokevat yhä, että ’pitää tsempata vielä hetki’. Ehkä se on heille ’hetki’. Tapahtuma-alan 140 000 ihmisen näkökulmasta puhutaan vuosia kestävästä ongelmasta, joka on hyvin kaukana ’hetkestä’. Ehkä ’hetkestä’ puhuminen on helppoa viranomaisille, kun oma kuukausipalkka juoksee nyt ja tulevaisuudessa, jääkaappi pysyy täynnä nyt ja tulevaisuudessa eikä katto ole menossa pään päältä, ei nyt eikä tulevaisuudessa.”

Hän viittaa alan tulevaisuuden näkymiin, joita voi entisestään varjostaa osaavan työvoiman kato muille aloille.

”Tulevaisuuden tapahtumia ei voi järjestää lainkaan, jos alalla ei enää ole riittävästi osaavaa ja työkykyistä työvoimaa. Koulutus alan ammatteihin ei tapahdu yhdessä yössä. Vai kuinka moni uskoisi tehtaan toiminnan henkilöstölle, jolla ei siitä ole kokemusta?” hän havainnollistaa.

”Kuten kyselystä käy ilmi, moni alalla työskentelevä on hakenut mielenterveysapua ja saanut mm. lääkitystä. Mielenterveysongelmat eivät ratkea päivässä, joten tilanne kuormittaa jo ennestään kuormittuneita mielenterveyspalveluitamme, ja kuormittaa niitä pitkään. Mielenterveysongelmat heijastuvat myös läheisiin (esim. lapsiin) ja ne voivat myös johtaa pysyvään työkyvyn menettämiseen.”

Tapahtuma-ala on elänyt epävarmuudessa jo vuoden, eikä sille näy loppua vieläkään. Kuva: Roni Lehti

Ala kannattaa ministerien esittämiä tukia, mutta tarvitsee ne pian

Alan edunvalvoja Tapahtumateollisuus on korostanut, että ministerien alalle lupaamilla ”tukiratkaisuilla ja yhteiskunnan exit-näkymän luomisella on kiire”, sillä päätösten viivästyessä alan koko loppuvuosi on vaarassa.

”Useat festivaalit, konsertit, urheilutapahtumat sekä messut ja kongressit ovat lähiviikkoina lopullisten päätösten edessä sen osalta, onko järjestämiseen liittyvää taloudellista riskiä mahdollista nykytilanteessa kantaa”, järjestö totesi helmikuun puolivälissä.

Tapahtumateollisuus ry:n helmikuisen kyselyn mukaan lähes 300 tapahtuma-alan yrityksen liiketoiminta on ”uhattuna välittömästi” ja jopa 2 300 yrityksessä ”toimintaedellytykset ovat vaarassa päättyä seuraavan puolen vuoden aikana”.

”Alan viimeisin, yli kaksi kuukautta jatkunut tapahtumien sulku sekä exit-näkymän puute uhkaavat nyt useiden kuluvan vuoden tapahtumien toteutumista ja koko toimialan tulevaisuutta Suomessa”, järjestö viesti.

Tapahtumateollisuus on jättänyt oikeuskanslerille kantelun tapahtumaelinkeinon ”perustuslain vastaisesta kohtelusta”. Kantelussaan järjestö pyytää oikeuskansleria tutkimaan onko eduskunnan päätöksenteko ja tapahtumaelinkeinonharjoittajien kohtelu ollut perustuslain vastaista.

”Elinkeinovapaus on perustuslaissa taattu oikeus. Samanaikaisesti kun eduskunta on säätänyt kompensaatioista muille toimialoille, joiden toimintaa on lakiin perustuen rajoitettu, on tapahtumaelinkeino ja yleisötilaisuuksiin kohdistuvien rajoitusten aiheuttamat mittavat menetykset jätetty huomioimatta. Tämä on merkittävä epäkohta, johon olemme nyt pyytäneet oikeuskansleria ottamaan kantaa”, Tapahtumateollisuuden edunvalvonnasta vastaava johtaja Kati Kuusisto kertoi kantelun jättämisen yhteydessä maaliskuussa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystiä on pyydetty käymään läpi tapahtuma-alan kohtelu. Kuva: Roosa Bröijer

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, keskustan puheenjohtaja, ovat kertoneet kevään lisätalousarvioon valmistelluista tapahtuma- ja kulttuurialan uusista tukimuodoista. Tapahtumateollisuus on kertonut kannattavansa ministeri Lintilän esille nostamaa tapahtumien takuutukea, mutta edellyttävänsä myös ”rajoitusten purkamisen mittareiden julkistusta”.

”Ala ei pysty toimimaan ilman tulevaisuuden näkymää”, Kuusisto vetosi.

Takuutuki tarkoittaa järjestelmää, jossa valtio ryhtyy takaajaksi ja pohjatuen myöntäjäksi tapahtumien järjestäjille. Jos tapahtumia joudutaan perumaan koronarajoitusten vuoksi, tappiota korvattaisiin yrityksille.

Tapahtuma-alalla on jo iloittu myös siitä, että maalis-huhtikuussa hakuun tulevalla kolmannella kustannustukikierroksella on luvassa myös monille alan yrittäjille paremmin sopivaa yksinyrittäjien tukea.

