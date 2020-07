Risteilyaluksilla on havaittu useita koronaviruksen altistustilanteita, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Laitos ohjeistaa matkustajia hakeutumaan matalalla kynnyksellä testiin, jos oireita ilmenee. Erityisesti kahdella laivavuorolla on korostunut altistumisen riski.

”Terveysviranomaisten tiedossa on nyt useita tapauksia, joissa henkilö on matkustanut risteilylaivalla ja matkan jälkeen hänellä on todettu koronatartunta”, THL kertoo tiedotteessaan.

”Pääsääntöisesti näissä tapauksissa henkilöt ovat itse välttäneet laivalla liikkumista ja ihmisjoukkoja, joten heidän lähikontaktinsa ovat jääneet vähäisiksi tai altistuneet on ollut mahdollista tunnistaa, tavoittaa ja asettaa karanteeniin. Näissä tapauksissa muiden kuin lähikontaktien riski sairastumiseen on pieni.”

Kuitenkin Silja Europan Tallinnan-risteilyllä 30.6.–1.7. ”lieväoireinen henkilö on pidempiä aikoja oleskellut laivan yleisissä tiloissa ja näin muut matkustajat ovat saattaneet altistua taudille”, THL kertoo.

Silja Europan risteily lähti Helsingistä tiistaina 30.6. klo 18.30. Paluumatkalle laiva lähti Tallinnasta keskiviikkona 1.7. klo 12.30.

”Mikäli olet matkustanut kyseisillä laivavuoroilla, kehotamme tarkkailemaan mahdollisia koronaviruksen oireita, joita ovat esimerkiksi kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus”, THL toteaa.

”Mikäli lieviäkin oireita ilmaantuu, ota herkästi yhteyttä terveydenhuoltoon, jotta pääset testiin ja saat lisää ohjeita.”

THL:n ohje: Mikäli sinulla on oireita, hakeudu testiin, älä altista muita

”Mikäli sinulla on koronaan viittavia oireita, hakeudu testiin. Etenkin, jos olet osallistunut tapahtumaan, missä koolla on ollut enemmän ihmisiä, hakeudu testiin matalalla kynnyksellä.

Oireisena kaikenlaista matkustusta täytyy välttää, jotta muut ihmiset eivät sairastu.

Lähikontaktien vähentäminen on tärkeää myös oireettomille, koska tartunnan saanut voi olla tartuttava myös ennen oireiden ilmaantumista.

Jokainen voi suojautua tartunnalta noudattamalla hygieniaohjeita sekä välttämällä turhia lähikontakteja ja suuria väkijoukkoja.”

LUE MYÖS: