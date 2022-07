Matkakaaos ja lentojen myöhästymiset ovat monen ison kentän vitsaus. Matkoja netissä myyvä Hopper on selvittänyt , millä Eurooppalaisilla lentokentillä koneet myöhästyvät vähiten. Näyttää siltä, että samoilla kentillä on myös peruuntuneita lentoja suhteellisen vähän.

Toki osa selvityksessä hyvin pärjänneistä kentistä on suhteellisen isoja.

Mielenkiintoinen huomio on, että lennot myöhästyvät usein niilläkin kentillä, jotka menestyivät vertailussa. Lisäksi listalla on mukana kenttä, jota on pidetty painajaismaisena, eli Dublin sekä Madrid, josta on Fodor’s matkamedian mukaan heikot yhteydet kaupunkiin.

Lista ei kerrokaan siitä miten asiointi kentällä sujuu vaan aikataulujen noudattamisesta. Listalla ei myöskään ole matkustajamäärillä mitattuna pieniä kenttiä.

Näiltä kentiltä koneet lähtevät ajoissa Kenttä Myöhästyneet lennot % Peruutetut lennot % Bergamo, Italia 3 1 Gran Canaria 8 0,3 Bukarest, Romania 10 1,7 Dublin, Irlanti 15 1,6 Catania, Italia 16 1,1 Madrid 19 0,4 Alicante, Espanja 20 3,4 Marseille, Ranska 20 2,0 Orly, Pariisi, Ranska 21 1,2 Malaga, Espanja 24 3,3 Lähde Hopper , Ajanjaksolla 1.7 - 10.7

Useille listan kentille ei ole suoria reittilentoja. Suoraan tosin pääsee esimerkiksi Lissaboniin, Dubliniin, Bukarestiin, Malagaan ja Madridiin.

Useat lentokentät, kuten kaaokseen joutunut Schiphol, ovat julkaisseet ohjeita , joita seuraamalla voi ehkäistä stressiä. Tässä niistä kooste.

Stressi pois

1. Seuraa lentoyhtiösi ohjeita kentälle saapumisesta. Yhtiöt tietävät, onko niillä riittävästi henkilökuntaa paikalla.

2. Ota mukaan mahdollisimman vähän matkatavaroita. Viikonkin matka on helppo tehdä vaatteilla, jotka mahtuvat käsimatkatavaraan.

3. Hoida check-in etukäteen kotona. Jos teet sen kentällä, varmista voitko tehdä sen itse automaatilla.

4. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat dokumentit.

5. Käy vessassa ennen kuin menet turvatarkastuksen jonoon. Ota jonoon mukavat kengät ja vesipullo.

5. Varmista mitä ohjeita lentokenttä on antanut. Esimerkiksi Schiphol neuvoo, ettei kentällä pidä tulla jos koneen lähtöön on yli neljä tuntia.