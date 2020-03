Pohjoismaiden pääministerit ilmaisevat yhteisessä kansainvälisen naistenpäivän tiedotteessaan huolensa nykyisestä naisten ja tyttöjen oikeuksien vastaisesta kehityksestä.

”Olemme nähneet, kuinka taantumuksellinen politiikka on maailmanlaajuisesti noussut ja kuinka se on usein horjuttanut yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja suojelua seksuaaliselta ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta. Tämä tapahtuu siitä huolimatta, että kuluvana vuonna juhlistamme Pekingin julistuksen ja sen toimintaohjelman 25. vuotta”, he toteavat.

Pääministerien eli Suomen Sanna Marinin (sd), Ruotsin Stefan Löfvenin, Tanskan Mette Fredriksenin, Norjan Erna Solbergin ja Islannin Katrín Jakobsdóttirin mukaan myös Pohjoismaissa on edelleen sukupuoleen perustuvaa rakenteellista eriarvoisuutta.

”EU:n ulkopuolella syntyneiden naisten työttömyysaste on liian korkea, ja tämän torjumiseksi tarvitaan lisää toimia ja politiikkaohjelmia. Aivan kuten muissakin maissa, syrjintä lisääntyy, kun sukupuoli yhdistyy joihinkin muihin ominaisuuksiin, kuten rotuun, etnisyyteen, sukupuoliseen suuntautumiseen ja vammaisuuteen. Sukupuolittuneet suuntaukset vaikuttavat edelleen työmarkkinoilla; opettajista ja hoitotyöntekijöistä on edelleen suurin osa naisia, ja miehet työskentelevät todennäköisemmin liikenteessä, rakentamisessa ja teollisuudessa. Miehet ovat myös yliedustettuina johtotehtävissä.”

Pääministerit tuovat julki huolensa myös siitä, että merkittävistä ponnisteluista huolimatta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, jonka #metoo-liike on niin selvästi paljastanut, ei ole onnistuttu kitkemään.

Suomen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) nostaa lisäksi Puheenvuoron blogissaan esiin naisten olot kriisimaissa.

”Naisten oikeuksia on kaikkein vaikeinta puolustaa sodan tai humanitaarisen kriisin keskellä. Kun peruspalvelut romahtavat tai ihmiset joutuvat pakenemaan kodeistaan, tilanteesta kärsivät yleensä eniten naiset ja lapset. Vaikeinta on vammaisilla naisilla ja tytöillä. Seksuaalinen väkivalta, sukupuolitaudit ja ei-toivotut raskaudet ovat monelle naiselle arkipäivää Syyrian, Etelä-Sudanin tai Myanmarin kaltaisissa kriisimaissa. Myös hartaasti toivotut raskaudet ovat vaarallisia: peräti 60 prosenttia maailman äitiyskuolemista tapahtuu humanitaarisissa kriisitilanteissa”, hän kirjoittaa.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kertoo tiedotteessaan, että Sanna Marinin hallitus tilaa syksyllä 2020 ulkopuolisen arvion hallituksen talouspolitiikan sukupuolivaikutuksista.

”Siinä tulee huomioida etuuksien, verotuksen ja palveluiden yhteisvaikutus. Merkittäviä sukupuolivaikutuksia on ainakin hallituksen mittavilla panostuksilla ikääntyneiden palveluihin. Verovarat on käytettävä kustannustehokkaasti niin, että odotetut yhteiskunnalliset tavoitteet saavutetaan. Myös veronmaksajilla on oikeus saada parempaa tietoa siitä, miten tuloksellisesti rahat on käytetty. Sukupuolten tasa-arvo ei ole ainoa näkökulma, joka on määrärahojen vaikutusten arvioinnissa otettava huomioon”, Kulmuni sanoo.

