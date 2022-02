”Keskustelu Nato-jäsenyydestä on käytävä, mutta se pitää käydä ensin valtiojohdon toimesta suljettujen ovien takana. On oltava varmuus ja yhteinen suunta mitä aiotaan tehdä. Kansakunnan uskon kyllä seuraavan valittua linjaa.”

Näin kirjoittaa keskustan kansanedustaja Mikko Savola Suomenmaa-lehden mielipidekirjoituksessaan. Savola on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja puolustusvaliokunnan varajäsen. Hän on aiemmilla vaalikausilla istunut puolustusvaliokunnassa ja vetänyt tällä vaalikaudella keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelmatyön.

Savola perää samaa Nato-keskustelua myös oman puolueensa keskustan sisällä.

”Kesäkuun puoluekokous on oikea paikka puolueen linjan määrittämiseksi. Kevät on oikea hetki asian perusteelliseen läpikäyntiin eri puolue-elimissä. Myös syksyllä hyväksymämme, johdollani laadittu puolueen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma on arvioitava tältä osin uudelleen ja päivitettävä”, Savola kirjoittaa.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kirjoitti vuoden 2022 alussa, että keskusta ei kannata Suomen Nato-jäsenyyttä, mutta haluaa että Suomi pitää avoinna mahdollisuuden siihenkin.

Saarikko kommentoi Nato-jäsenyysasiaa Ylellä perjantaina toteamalla, että kriisin keskellä tällaisten ratkaisuiden tekeminen ei ole viisainta. Saarikon mukaan keskusta haluaa pitää Nato-mahdollisuuden avoimena, mutta sille on oltava voimakkaat turvallisuuspoliittiset perustelut ja laaja yhteiskunnallinen tuki.