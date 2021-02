Italia on elvytyspaketin toiseksi suurin hyötyjä Espanjan jälkeen. Näin on siksi, että elvytysrahat suunnataan maille sen mukaan, kuinka pahoin ne koronakriisistä kärsivät. Suoraa tukea Italia saa 79,5 miljardia euroa. Loppu noin 200 miljardin euron summasta on lainaa, eikä Italia ole vielä tehnyt päätöstä siitä, ottaako se lainaa ja jos ottaa, kuinka paljon.

