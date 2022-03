Keskustan konkaripoliitikko, moninkertainen ministeri ja entinen eduskunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen on päätynyt kannattamaan Suomen jäsenyyttä puolustusliitto Natossa.

Kansanedustaja Vehviläisen mukaan Euroopan ”turvallisuuspoliittinen suursäätila muuttui peruuttamattomasti” Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta.

”Perustellusti voidaan puhua ajasta ennen hyökkäystä ja uudesta ajasta hyökkäyksen jälkeen. Tässä tilanteessa Suomen on arvioitava omia turvallisuuspoliittisia ratkaisujaan uudelleen. Riittävätkö olemassa olevat ratkaisut vai tarvitsemmeko uusia turvallisuutta lisääviä ratkaisuja?” hän kirjoittaa blogissaan.

”Omassa ajattelussani olen päätynyt siihen, että Suomen tulisi hakea Naton jäseneksi. Nato-jäsenyys toisi 5. artiklansa myötä Suomelle aidot turvatakuut. Turvatakuiden merkitys jäsenmailleen on ennen kaikkea ennaltaehkäisevä – ne nostavat hyökkäyksen kynnystä. Naton jäsenenä olisimme osa laajaa puolustusyhteisöä. Hyökkäys yhtä maata kohtaan olisi hyökkäys koko yhteisöä vastaan.”

Vehviläinen, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen, oli vielä vuonna 2019 Ylen vaalikoneessa ”täysin eri mieltä” väittämästä, että Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Eduskunta käsittelee keväällä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittista ajankohtaisselontekoa. Vehviläisen mukaan eduskunnalla ja sen valiokunnilla on tässä yhteydessä tilaisuus perehtyä mahdolliseen Natoon hakemisen yksityiskohtiin ja vaikutuksiin mukaan lukien Venäjän mahdolliset vastatoimet.

”Oma periaatteellinen kantani Natoon on kuitenkin selvä. Tiedostan erittäin hyvin, että Nato-jäsenyyden hakeminen on iso ratkaisu. Kaikissa suurissa ratkaisuissa on hyvä hakea mahdollisimman laajaa kansallista yhtenäisyyttä. Laaja kansalaisten tuki on olennaista.”

Vehviläinen katsoo taaksepäin todeten, että ”liittoutumattomuus ja mahdollisuus liittyä Natoon ovat olleet perusteltuja ratkaisuja” Suomen turvallisuuspolitiikassa. Suomi on pitänyt hyvän huolen omasta puolustuskyvystään.

”Vuosi vuodelta olemme tiivistäneet kahden- ja moninkeskistä yhteistyötä puolustukseen liittyen muun muassa Ruotsin, Norjan, USA:n, Iso-Britannian, EU:n ja Naton kanssa. Olemme huolehtineet puolustuksemme yhteensopivuudesta läntisten kumppaneidemme kanssa”, hän kirjoittaa.