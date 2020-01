Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen toivoo hallituksen ensi viikon ilmastoseminaarista ratkaisuja ennen kaikkea siihen, ”miten autetaan öljylämmittäjiä, taloyhtiöitä ja kaukolämpöyhtiöitä pääsemään eroon nousevista laskuista korvaamalla polttaminen fiksummilla lämmöntuotannon tavoilla”.

Entinen sisäministeri Mykkänen suomii vihreitä ja perussuomalaisia, vaikka ei mainitse puolueita nimeltä. Mykkäsen mukaan ”yksi pelottelee maailmanlopulla” ja ”toinen mörkö pelottelee maalaamalla ilmastotoimet uhrauksiksi, joita pienen Suomen ei kannata tehdä, koska emme ratkaise maailman menoa”.

”Kummatkin ovat pahasti metsässä pessimismissään. Kumpikin näkee vain uhkat, kun tarpeellisen muutoksen voi nähdä investointina, jolla lämmitys ja liikenne muuttuu pidemmässä juoksussa pikemminkin halvemmaksi ja helpommaksi kuin kalliimmaksi ja vaikeammaksi”, Mykkänen kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan ja toteaa, että Suomessa on jo tapahtunut myönteinen käänne päästöissä.

Mykkäsen mielestä ”ilmastoepätoivo kääntyy radikalismiksi ja turhaksi kahtia jakautumiseksi järkiperäisesti hoidettavassa haasteessa”. Hän mainitsee perussuomalaisten puheenjohtajan ja toteaa, että ”Jussi Halla-Ahon mielestä energiaverot ja päästömaksut vain näivettävät”.

”Tosiasiassa niiden kiihdyttämänä sähköntuotanto on jo mullistunut, eikä sähkön veroton hinta ole siitä noussut. Tällä vuosikymmenellä sama voidaan tehdä lämmityksessä.”

Seuraavan lämmitys, sitten autoilu

Mykkänen listaa ilmastotoimia ja toteaa, että Suomessa sähkö on jo hoidettu ja seuraavaksi tarvitaan päästöharppaus lämmityksessä ja sen jälkeen autoilussa.

Hän huomauttaa, että Suomen sähköntuotannosta 82 prosenttia oli viime vuonna jo muuta kuin fossiilista tai turvetta, eikä biomassan osuus näyttäisi nousevan kohtuuttomasti nykyisestä vajaasta viidenneksestä. Mykkäsen mukaan polttovoimaloiden kannattavuus on romahtanut tuulivoiman nopean halventumisen ja fossiiliverojen nousun takia.

”Kuinka moni olisi 10 vuotta sitten uskonut, että tuulivoimalla tuotetaan enemmän sähköä kuin kivihiilellä tai maakaasulla? Tai että tuulivoimaa rakennetaan ennätystahtia ilman valtion tukia ja pidetään kiistatta kannattavimpana sähköntuotannon muotona? Tällaiseksi tilanne kääntyi viime vuonna Suomessa.”

Vuonna 2019 uutisoitiin, että Suomessa pyörii pian satoja tuulivoimaloita ilman veronmaksajien tukea ja että tuulivoimasta on tullut jo kannattava energiamuoto ilman tukia. Vuosi 2018 puolestaan jäi historiaan vuotena, jona tuulivoima kasvoi Suomessa hiilivoimaa merkittävämmäksi sähköenergianlähteeksi.

Lämmitys voidaan Mykkäsen mukaan muuttaa lähes päästöttömäksi ilman elämäntapamuutoksia tai pysyviä kustannuksia. Hän nostaa pääkysymykseksi kaukolämmön, jossa on vältettävä liika biomassan käyttö, eli kuitupuun ja kantojen polttaminen. Helsingin energiayhtiö Helen on sulkemassa suurimman hiilivoimalansa etuajassa Hanasaaressa.

”Viime vuosien iloisin yllätys minulle on ollut se, kuinka nopeasti suurten lämpöyhtiöiden ajattelu on mullistunut. Nyt energiayhtiöillä on suunnitelmat hiilen korvaamiseen ilman biomassan rajua lisäämistä.”

Turpeen 3 €/MwH ”vaikea perustella”

Mykkänen pohtii, muodostuuko paikallinen maalämpö ylivoimaiseksi laajalti myös kerrostaloissa. Mykkäsen mukaan on vaikea perustella, miksi turpeen polton vero on 2020-luvulla vain 3 €/MwH, kun ”normaalilla lämmityspolttoaineiden veron kaavalla se olisi pelkän lämmön tuotannossa 29 euroa ja yhteistuotannossa 22 euroa”.

”Markkinat ratkaiskoon halvimman päästöttömän tavan tulevaisuuden lämmitykseen, kunhan esteet luovuuden tieltä puretaan."

Autoilussa Mykkänen uskoo kaasu- ja sähköautoihin, joiden latausverkkojen rakentamista tulisi tukea, vaikka toisaalta autoissa voi olla ”varalla bensakone” erityismatkoja varten 10 vuoden päästäkin. Hän ehdottaa vuosikymmenen loppupuolelle ”voimakasta valtion tukea” auton muuntamiseen kaasuautoksi ja sähköautoveron pitämistä alhaisena, sillä sähköautokanta saattaa kasvaa ennustettua nopeamminkin.

”Täyssähköautojen myynti Suomessa on vuosittain kaksinkertaistunut viimeiset kolme vuotta. Jos kaksinkertaistumiset jatkuisivat, kävisi hieman yllättäen niin, että jo vuonna 2023 täyssähköautoja ensirekisteröitäisiin Suomessa yhtä monta kuin diesel-autoja.”

Vuosittaiset päästöoikeudet alkavat ensi vuodesta lähtien huveta Mykkäsen mukaan aiempaa nopeammin, jolloin EU:n energiantuotannon ja teollisuuden päästökatto tulee alenemaan vuosittain lähes Suomen koko viime vuoden päästöjen verran.

”Moni on tottunut tuhahtelemaan Euroopan päästökaupalle jonkinlaisena anekauppana, joka nyt ei mitään auta. Päästökauppaan aikanaan kertyneet ylimääräiset oikeudet on kuitenkin pääosin imuroitu pois.”

