Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk) käynnisti äskettäin selvityksen alaisuudessaan toimivien organisaatioiden läsnäolon vahvistamisesta koko Suomessa. Tarkoituksena on selvittää, voisiko elinkeinoministerin alla toimivien organisaatioiden noin 3700 työpaikkaa sijoittaa hajautetummin ja monipaikkaisesti eli nykyistä vähemmän työntekopaikasta riippuen.

Kulmuni, joka valittiin viikonloppuna keskustan uudeksi puheenjohtajaksi, saa aloitteelleen tukea keskustan konkarivaikuttaja, ministeri Seppo Kääriäiseltä. Hänen mukaansa ”monipaikkaisuus on ajan sana”.

”Elinkeinoministeri Katri Kulmuni on ottanut alueellistamiseen uuden asennon. Hän asetti Kuhmon kaupunginjohtajan Tytti Määtän kartoittamaan paikkariippumattomia työtehtäviä elinkeinoministerin tontilla. Kysymys ei ole virastojen ja laitosten siirtämisestä, vaan työtehtävien hoitamisesta muuallakin kuin pääkaupungin virastoissa koko ajan kehittyvän uuden tekniikan keinoin”, Kääriäinen kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan.

”Pääministeri Lipponen pyrki aikoinaan edistämään alueellistamista niissä tapauksissa, jolloin perustetaan uusia virastoja tai laitoksia. Kulmuni ottaa askeleen eteenpäin paikkariippumattomien tehtävien määrittelemisen kautta. Sellaisten työtehtävien määrä lisääntyy.”

Kääriäinen katsoo, että Kulmunin selvityksen tulisi olla vasta alku.

”Kulmunin käynnistämä selvitystyö koskee elinkeinoministeriötä. Olisi perusteltua tarkastella samalla sihdillä koko valtionhallinto”, hän kirjoittaa.

Kääriäisen mukaan Rinteen hallituksen ohjelmassa ”tunnustetaan se, että erilaisia alueita varten tarvitaan erilaisia toimenpiteitä”.

”Maa jaetaan metropolialueeseen, keskuskaupunkeihin, seutukaupunkeihin ja maaseutualueisiin. Tällaista realistista ajattelua tarvitaan silloin, kun halutaan kaikkien alueiden voimavarat ja vahvuudet yhteiseen käyttöön.”

”Monipaikkaisuus on ajan sana. Elämme, asumme, teemme töitä ja vietämme vapaa-aikaa monessa eri paikassa. Monelle vapaa- ajan paikasta on muodostunut työntekemisen tyyssija, jos ei ympärivuotisesti niin ainakin suurelta osalta. ’Sekä että -suomalaisia’ on yhä enemmän”, Kääriäinen kirjoittaa.

