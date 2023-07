Kuva: EPA/MAXIM SHIPENKOV, BY: ALL OVER PRESS

Venäjän presidentti Vladimir Putin aikoo jakaa valtion haltuunsa ottamien länsiyhtiöiden omistuksia hallinnolleen uskollisten tahojen hallintaan, kertoo venäläislehti The Moscow Times.

Venäjä otti äskettäin haltuunsa ranskalaisen elintarvikejätti Danonen venäläiset tytäryhtiöt sekä tanskalaisyhtiö Carlsbergin Venäjällä toimivat Baltika-panimot. Presidentti Putinin sunnuntaina allekirjoittamasta asetuksesta kävi ilmi, että Venäjän valtio ottaa Danonen ja Carlsbergin omistamien venäläisyhtiöiden osakkeet ”väliaikaiseen hallintaansa”.

The Moscow Timesin mukaan mediaraporteista ja hallituksen yritysrekistereistä ilmenee, että Putin on luovuttamassa yhtiöiden hallinnan lojaaleina pysyneille liittolaisilleen. Esillä ovat Putinin pitkäaikainen ystävä Taimuraz Bolloev, jolla on suhteita myös Suomessakin tunnettuun venäläismiljardööri Arkadi Rotenbergiin, sekä Tšetšenian maatalousministeri Yakub Zakriev, joka on Putinin liittolaisen, tšetšeenijohtaja Ramzan Kadyrovin sukulainen.

”Tämä osoittaa, että Venäjä on valmis ryhtymään vastatoimiin länsiyhtiöitä kohtaan tehdäkseen palveluksia uudelle eliitille. Omaisuuden uusjako muistuttaa 1990-luvusta, kun oligarkit tekivät nousua”, International Institute for Strategic Studies (IISS) -ajatushautomon tutkija Maria Shagina sanoo lehdelle muistuttaen Neuvostoliiton kaatumisen ajoista.

Lähtöä Venäjältä tehneiden Danonen ja Carlsbergin omistusten haltuunotto oli ensimmäinen vastaava Venäjän toimi sen jälkeen, kun se huhtikuussa otti haltuunsa Fortumin ja Uniperin omistukset Venäjällä. Laajentamalla haltuunottoja muihinkin kuin energiasektorin yrityksiin Venäjä näyttää ylittäneen jälleen yhden uuden ”rajan”, The Moscow Times katsoo, eikä se todennäköisesti lopeta tähän, asiantuntijat arvioivat lehdelle.

”Kaikkien on syytä olla huolissaan”, IISS:n tutkija Nigel Gould-Davies sanoo lehdelle. Hän arvioi, että Venäjän toiminnan ajoitus saattaa viitata myös siihen, että haltuunotot ja liittolaisten palkitseminen olisivat reaktio palkkasotilasyhtiö Wagnerin kesäkuiseen kapinointiin.

Siitä, kenen haltuun Danonen ja Carlsbergin omistukset päätyisivät, on mediassa risteävää tietoa. The Moscow Timesin mukaan Bolloev saisi haltuunsa Danonen tytäryhtiön ja Zakriev puolestaan Carlsbergille kuuluvat Baltika-panimot. Kansainvälinen media, esimerkiksi Financial Times ja BBC, ovat kuitenkin kertoneet nimistä toisin päin: Bolloev saisi hallinnan Baltikasta ja Zakriev puolestaan Danonen tytäryhtiöstä.

LUE MYÖS: