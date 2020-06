Turun telakan verkostoyrityksissä on todettu useita koronavirustartuntoja. Arkistokuva Mein Schiff 1 -risteilijän vesillelaskutilaisuudesta syksyllä 2017. (KUVA: KUV@TEHDAS RONI LEHTI)

Koronapandemia. Turun telakan verkostoyrityksissä on todettu useita koronavirustartuntoja. Arkistokuva Mein Schiff 1 -risteilijän vesillelaskutilaisuudesta syksyllä 2017. (KUVA: KUV@TEHDAS RONI LEHTI)

Koronapandemia. Turun telakan verkostoyrityksissä on todettu useita koronavirustartuntoja. Arkistokuva Mein Schiff 1 -risteilijän vesillelaskutilaisuudesta syksyllä 2017. (KUVA: KUV@TEHDAS RONI LEHTI)

Suomen koronatilanne on maailman mittakaavassa poikkeuksellisen hyvin hallinnassa, mutta taudin tarttuvuudesta on saatu myös meilläkin uusi varoitus, kun turkulaisesta telakka-alan työntekijöiden asuntolasta on löytynyt yhdeksän tuoretta covid-19-tapausta.