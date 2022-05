Eurooppalaiset valtiot ovat lähettäneet uusia aselähetyksiä Ukrainan puolustusvoimille.

Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd J. Austin III Pentagonin tiedotustilaisuudessa maanantaina. Austin paljasti, että Tanska on lähettänyt Ukrainaan Harpoon-meritorjuntaohjuksia sekä niiden laukaisualustan.

Viime viikolla uutistoimisto Reuters kertoi, että Yhdysvallat pyrkii kätilöimään meritorjuntaohjuksia Ukrainalle, jotta se pystyisi murtamaan Venäjän laivaston Mustanmeren saartorenkaan.

Italia, Kreikka, Norja ja Puola ovat lähettäneet Ukrainaan tykistöaseistusta sekä -ammuksia. Kiinnostavin uutinen lienee Tšekin ”merkittävä tuki”, joka koostuu Ukrainaan lähetetyistä taisteluhelikoptereista, panssarivaunuista ja raketinheittimistä.

Austin ei yksilöinyt, mistä helikopterityypistä on kyse, mutta Wall Street Journalin mukaan kyseessä olisi neuvostovalmisteinen Mil Mi-24, Nato-koodinimeltään Hind.

Tämä olisi looginen vaihtoehto siksikin, että Ukrainan maavoimat operoivat juuri Mi-24:llä, eli lahjoitus ei oletettavasti aiheuttaisi merkittävää henkilöstön uudelleenkoulutustarvetta.

Ennen sodan eskaloitumista helmikuussa Ukrainan maavoimilla oli laivastossaan 34 Mi-24-taisteluhelikopteria sekä 54 Mi-8-kuljetushelikopteria. Ilmavoimat taas operoi 15 Mi-8-koneyksilöllä ja laivastolla oli käytössään pieni määrä Mi-14- Kamov Ka-24- ja Ka-226 -helikoptereita.

Alkuperäinen Mi-24 on 1960-luvulla suunniteltu taisteluhelikopteri, jonka sarjatuotanto alkoi 1970-luvun alussa. Kopteria on sittemmin modernisoitu useaan otteeseen.

Sen asevarustukseen kuuluvat ainakin tykki, konekiväärit, kranaatinheitin, raketit sekä panssarintorjuntaohjukset. Tšekin käyttämän version suurin lentoonlähtömassa on 12 500 kg ja suurin hyötykuorma 2 400 kg.

Helikopteri kykenee maksimissaan 310 km/h lentonopeuteen, sen suurin toimintamatka on 750 km ja taktinen toimintasäde 160 km. Suurin lentokorkeus on 4 500 metriä. Miehistöä on kaksi, lentäjä sekä ampuja (ja tietenkin mahdolliset kyydissä olevat jalkaväen sotilaat).

Tšekki operoi myös helikopterin päivitettyä vientiversiota, joka tunnetaan nimellä Mi-35.

Mi-24:n ja -35:n eri versioita on maailmalla käytössä noin 900 kappaletta, mikä tekee siitä maailman viidenneksi yleisimmän taisteluhelikopterityypin.

Aiemmin Yhdysvallat on lähettänyt Ukrainaan alunperin Afganistanille tarkoitettuja Mi-17-kuljetuskoptereita, joita voidaan käyttää myös taisteluroolissa.