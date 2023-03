Erityisesti Yhdysvallat on nostanut esille huolen siitä, että Kiinan hallinto voisi vakoilla huippusuositun TikTokin käyttäjiä.

Eduskunta on antanut keskiviikkona 29. maaliskuuta ohjeistuksen, jonka mukaan TikTokin käyttöä ei suositella eduskunnan laitteilla. Eduskunnan viestinnästä vahvistetaan Uudelle Suomelle, että ohje koskee virkamiehiä, kansanedustajien avustajia ja ryhmäkanslioiden henkilökuntaa.

Kansanedustajille sallitaan käyttö oman riskiarvion mukaan, mutta myös heitä muistutetaan eduskunnan yleisestä suosituksesta. Työntekijöitä ja kansanedustajia on muistutettu TikTokin riskeistä myös henkilökohtaisilla laitteilla.

Eduskunta on jo aiemmin varoittanut henkilöstöään käyttämästä TikTokin omaa selainta, joka aukeaa sovelluksen sisäisiä linkkejä klikatessa. Tietoturvatutkijoiden mukaan sovellus pystyy seuraamaan kaikkea, mitä käyttäjä kirjoittaa selaimen kautta verkkosivuille. Toisin sanoen sovellus pystyy keräämään selaimesta muun muassa salasanat ja luottokorttitiedot.

Kiinalaistaustaisen ByteDancen omistaman TikTokin käyttöä on rajoitettu parlamenteissa ympäri Eurooppaa sekä Yhdysvaltojen kongressissa. Muun muassa Euroopan komissio on kieltänyt sovelluksen käytön laitteillaan ja määräsi työntekijät poistamaan sovelluksen maaliskuun puolivälin jälkeen.

TikTok-kieltoja on ajanut kiivaimmin Yhdysvallat, joka katsoo sovelluksen voivan jakaa käyttäjien tietoja Kiinan kommunistihallinnolle. Kiinassa on voimassa laki, joka määrää maan yritykset luovuttamaan hallinnolle kansallisen turvallisuuden näkökulmasta merkittäviä tietoja.

TikTokin emoyhtiö ByteDancella on monimutkainen yritysrakenne, ja sen Yhdysvaltojen ja Euroopan toimintoja pyörittävä TikTok Ltd on rekisteröity Caymansaarille. Euroopassa TikTokin päämaja sijaitsee Isossa-Britanniassa ja sen datakeskukset ovat Irlannissa sekä Norjassa.

TikTokin toimitusjohtaja Shou Zi Chew on sanonut Yhdysvaltain edustajainhuoneelle Reutersin mukaan, ettei yhtiö ole jakanut tietoja Kiinan hallinnolle eikä emoyhtiö ByteDance ole minkään valtiollisen toimijan omistuksessa tai kontrollissa.

Australialaisten tutkijoiden mukaan TikTokin emoyhtiö ByteDance on kuitenkin hybridiyhtiö, jossa Kiinan valtio on osaomistajana. Asia selviää myös ByteDancen yritysrakennekaaviosta.