Keskimäärin yksi ihminen minuutissa kuoli eilen keskiviikkona Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttamaan covid19-tautiin, kertoo Reuters. Tauti vaati eilen uutistoimiston mukaan 1461 uutta uhria. Yhdysvaltain koronakuolemien määrä on ylittänyt 150 000:n rajan.

Virukseen kuolleiden määrä on noussut Yhdysvalloissa nyt kolmen peräkkäisen viikon ajan. Viimeisen viikon aikana maassa on todettu keskimäärin hieman yli 65 000 uutta tartuntaa päivässä, uutisoi The New York Times.

Huonoin tilanne on tällä hetkellä Arizonan, Kalifornian, Floridan ja Texasin osavaltioissa, joiden sairaalat ovat jo uhkaavasti täyttyneet ja hoitokapasiteetti on loppumassa.

"Toisin kuin monet muut maat, Yhdysvallat ei ole tällä hetkellä saamassa epidemiaan hallitaan”, sanotaan Johns Hopkinsin yliopiston tuoreessa raportissa. Sen mukaan poliittisten johtajien tulisi määrätä kasvomaskien käyttöpakko julkisilla pakoilla ja asettaa tiukempia rajoituksia sisätiloissa kokoontuvien ihmisten määrälle.

Aiemmin tällä viikolla presidentti Donald Trump jakoi Twitterissä videon, jolla lääkäriksi esittäytyneet ihmiset kertoivat kasvomaskien ja liikkumisrajoitusten olevan hyödyttömiä keinoja koronaviruksen torjunnassa.

Videolla esiintynyt houstonilainen lääkäri tohtori Stella Immanuel suositteli covid19-taudin hoitamiseen hydroksiklorokiinia, jonka tehosta ei ole tieteellistä näyttöä. Immanuel on aiemmin väittänyt, että Yhdysvaltain hallintoa pyörittävät ”reptiliaaneiksi” kutsutut liskomiehet, kertoo BBC. Hän myös uskoo, että osa sairauksista on noitien ja demonien aiheuttamia.

”Uskon, että he ovat hyvin arvostettuja lääkäreitä. Videolla oli nainen, joka oli mahtava antaessaan lausuntoaan”, puolusti presidentti Trump jakamaansa videota vielä tiistaina. Twitter poisti videon kokonaan sen sisältämien virheellisten väittämien vuoksi.

Senaatti käy vääntöä lisäbudjetista

Samaan aikaan Washingtonissa käydään tiukkaa kädenvääntöä korona-avustuspaketin suuruudesta. Republikaanit ajavat senaatissa biljoonan dollarin suuruista lisäbudjettia jo aiemmin myönnetyn kolmen biljoonan dollarin avustuspaketin päälle.

Demokraattien mielestä summa ei riitä alkuunkaan, vaan lisäbudjetin tulisi olla vähintään yhtä suuri kuin alkuperäinen avustuspaketti.

Puolueiden välejä hiertää myös koronan vuoksi työttömäksi jääneille maksettava 600 dollarin eli noin 550 euron suuruinen viikoittainen tuki. Tukea oli alun perin määrä maksaa huhtikuusta heinäkuun loppuun. Demokraatit haluaisivat pidentää tuensaantia tammikuun loppuun ja republikaanit puolestaan leikata summan 200 dollariin viikossa.