Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkijatohtori, sisätauteihin erikoistuva lääkäri Jukka Koskela pitää koronaviruksen eteläafrikkalaista varianttia poikkeuksellisen vaarallisena.

”Tämä variantti on painajainen. Suomalainen terveydenhuolto on polvillaan jo brittivariantin nyt levitessä parin viikon ajan, mutta eteläafrikkalainen versio - tai kenties mikä tahansa E484K mutaatiota kantava variantti - on vielä aivan toisesta maailmasta”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Molemmat koronarokoteannokset jo saanut henkilö sai tartunnan eteläafrikkalaisesta variantista tällä viikolla Etelä-Savossa.

”Sairaalahoitoon joutui (tartunta)ketjusta selvästi nuorempia henkilöitä kuin aiemmista tartuntaketjuista. Tämä osoittaa, että virusmuunnosten takia täytyy olla erityisen varovainen. Lähialueilla hyväkin tilanne on saattanut muuttua parissa päivässä erittäin vaikeaksi”, Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kommentoi tiedotteessa.

Jukka Koskela kommentoi myös sunnuntaina raportoitua uusien koronatartuntojen määrä, joka on 863.

”Vielä pahempi on kuva jos ajatellaan että vain puolet todetaan, nämä tartunnat ovat tapahtuneet jo yli viikko sitten. Tarkoittaa, että tänään tapahtuu 4 000 tartuntaa. Ja vauhti kiihtyy. Variantit kasvattavat osuuttaan. Tehot täynnä”, hän kirjoittaa.