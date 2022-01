Keskustan kansanedustajat reagoivat pääministeri Sanna Marinin (sd) ulostuloon torstain aluevaalitentissä.

Marin ilmoitti Iltalehden aluevaalitentissä, ettei hän ota hallituksen koronaministerityöryhmän puheenjohtajuutta itselleen Krista Kiurulta (sd).

”Suora vastaus: En ota. Tätä työtä johtaa ministeri Kiuru. Tästä on hallituksessa yhdessä linjattu”, Marin vastasi tentissä oppositiopuolue kokoomuksen suoraan kysymykseen.

Marin totesi johtavansa hallituksen yhteisiä neuvotteluita ja sellaiset käydään ensi viikolla, kun hallitus neuvottelee koronastrategian päivittämisestä tiistaina. Marinin mukaa on nähtävä myös se, että koronataival ei välttämättä ole kovin lyhyt ja kevään aikana pandemiassa voi olla erilaisia vaiheita.

Marin sanoi pääministerinä vastaavansa siitä, että koko hallituksen työskentely sujuu kaikissa asioissa.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo syytti ministeri Kiurua siitä, ettei tämä nauti enää hallituksen sisällä täyttä luottamusta. Helsingin Sanomat uutisoi lähteisiinsä vedoten torstaina, että hallituksessa toivottaisiin laajasti Marinin ryhtyvän taas johtamaan koronatoimia. Lehden mukaan taustalla on Kiurun toiminta viime viikolla sekä hallitsematon koronakriisi.

Marin huomautti, että syytökset ovat aika kovia, eikä hänellä ole tiedossaan hallituksen piiristä epäluottamusta ministeri Kiurua kohtaan.

”Tämä ei ole tilanne. Tätä poikkihallinnollisuutta pyritään lisäämään ja vahvistamaan”, Marin sanoi.

Näin Saarikko selitti omia puheitaan

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Saarikko selitti tentissä aiemmin esittämiään toiveita siitä, että Marin johtaisi koronaryhmää.

”Tämä näkemykseni on liittynyt juuri nimenomaisesti siihen, että me tarvitsemme tämän strategisen keskustelun, emme vain pohdintaa pitkissä kokouksissa yksittäisistä toimenpiteistä, vaan siitä, mihin Suomi tähtää nyt tässä uudessa poikkeuksellisen vaativassa tilanteessa. Ja tästä meillä on nyt syntynyt yhteinen näkemys, että hallituksen neuvottelut tästä tarvitaan”, Saarikko sanoi tentissä.

Marin kertoi tentissä, että hallitus päivittää koronastrategiaansa ja neuvottelee asiasta ensi tiistaina. Saarikko totesi olevansa erittäin tyytyväinen siitä, että strategia päivitetään ja se tehdään koko hallituksen voimin pääministerin johdolla.

"Se turhautuminen ja harmi, jonka olen kuvannut liittyen näihin viime viikkojen ja viime päivien keskusteluihin, on liittynyt ennen kaikkea siihen, että kun päätökset ovat yhä vaikeampia ja ilmapiiri muuttuu hankalammaksi, koska ymmärrettävästi suomalaiset ovat väsyneet näihin rajoitustoimiin, meillä päätöksentekijöinä pitää olla mielellään kaikki mahdollinen tieto pöydässä ja yrittää välttää yksityiskohtiin menemistä aina kotitestien määrään asti ja pohtia enemmän niitä isoja suuntaviivoja”, Saarikko sanoi.

Kaksi keskustalaista pettyi

Keskustan kansanedustajat Joonas Könttä ja Pekka Aittakumpu kuitenkin arvostelevat Marinin päätöstä olla ottamatta koronaryhmän puheenjohtajuutta.

”Erikoinen valinta. Juuri kriisiaikana pääministerin kuuluisi johtaa. Edessä. Kertonee hallituksen johtajuus-ongelmasta laajemminkin”, Könttä kritisoi Twitterissä.

”Perustellusti nousee kysymys, miksi vastuu ja johtajuus koronaryhmässä ei kelpaa, Sanna Marin. Maan tärkein asia tällä hetkellä on selvitä koronasta mahdollisimman vähin vaurioin”, Aittakumpu tviittaa.

