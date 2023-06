Kuva: EPA/GOVERNOR OF BELGOROD REGION

Kreml-vastainen vapaaehtoisjoukko Vapaan Venäjän legioona väittää olevansa lähellä Venäjän rajaa ja hyökkäävänsä kohta rajan yli kotimaahansa. Asiasta kertoo muun muassa CNN.

Legioona koostuu muutamasta sadasta Venäjän kansalaisesta, jotka taistelevat Ukrainan alaisuudessa. Viime viikolla legioona väitti olevansa vastuussa iskuista Venäjän rajalla sijaitsevaan Belgorodiin.

”Hyvin pian lähestymme Venäjän aluetta tuodaksemme vapauden ja rauhan. Graivoron on vasta alkua”, ryhmä ilmoitti Telegramissa torstaina.

Graivoron on kaupunki Venäjän Belgorodissa.

Meduza-lehden mukaan myös toinen Kreml-vastainen ryhmä, Venäjän vapaaehtoisjoukot, on liikekannalla ja lähestyy Šebekinon kaupunkia Belgorodissa. Iskuja on mahdollisesti jo toteutettu, sillä venäläisviranomaiset raportoivat pommituksista. Tietoja ei kuitenkaan pystytä varmistamaan.

Belgorodin kuvernööri Vjatseslav Gladkov kertoi Meduzan mukaan Telegramissa torstaina, että Šebekino on ”armottoman tulituksen alla”. Hän ei kuitenkaan kommentoinut, onko rajan yli tullut joukkoja. The Kyiv Independentin tietojen mukaan kaksi siviiliä on haavoittunut.

Venäjän valtiollisen uutistoimisto TASSin mukaan Belgorodin alueen operatiivinen esikunta kiisti, että Šebekinon lähellä olisi tapahtunut Ukrainan armeijan läpimurto. Esikunta kuitenkin myöntää, että alueella on ollut ”pommituksia” ja että ”taistelun ääniä” oli kuultavissa.

LUE SEURAAVAKSI: