Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) kertoo menevänsä maanantaiaamuna Pasilan pääpoliisiasemalle kuultavaksi rikoksesta epäiltynä kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

”Poliisi on kehottanut varaamaan kuulusteluun koko päivän”, Räsänen kertoo tiedotteessaan.

Asia koskee valtakunnansyyttäjän määräämää esitutkintaa Räsäsen vuonna 2004 kirjoittama pamfletista.

Räsäsen mukaan tutkinnassa on kaksi merkillistä ulottuvuutta.

”Ensiksi, kirjoitukseni julkaistiin jo vuonna 2004. Lakipykälä, jossa kiihottamisrikoksen mahdollinen kohderyhmä laajennetaan koskemaan seksuaalista suuntautumista, tuli voimaan vasta vuonna 2011. Muutos hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti ja olin itse sitä myös kansanedustajana säätämässä. En ole missään vaiheessa pitänyt mahdollisena tai edes kuviteltavana, että mielipiteeni, vakaumukseni ja kirjoitukseni olisivat lainvastaisia, mitään vähemmistöä solvaavia, panettelevia tai uhkaavia”, hän sanoo.

Toisena asiana Räsänen nostaa esiin sen, että poliisi sai rikosilmoituksen vanhasta pamfletista elokuussa 2019 tvitterpäivitykseeni liittyvän tutkinnan tultua julkisuuteen. Poliisi teki ensin päätöksen, että esitutkintaa ei käynnistetä eikä kirjoituksessa ollut syytä epäillä rikosta. Valtakunnansyyttäjä määräsi kuitenkin yllättäen 31.10.2019 esitutkinnan käynnistettäväksi.

”Pohjimmiltaan molemmissa tutkinnoissa on kysymys siitä, saako Raamattuun perustuvaa näkemystä avioliitosta ja sukupuolisuudesta julkisesti tunnustaa ja opettaa. Näillä tutkinnoilla on sanan- ja uskonnonvapauden rajojen näkökulmasta ennakkotapauksen luonne. Uskonnonvapaudessa on kysymys vakaumuksesta, syvemmästä ulottuvuudesta kuin pelkästä mielipiteestä”, Räsänen sanoo.

Hän kertoo kiistävänsä tulevassa kuulustelussa syytöksen siitä, että kirjoitus olisi vihapuhetta, vähemmistön solvaamista tai panettelua.

”Pidän kiinni siitä, että kirjoitukseni ovat edelleen laillisia eikä niihin tule ulottaa sensurointia. Olen rauhallisella mielellä tutkinnan suhteen ja luotan siihen, että oikeus lopulta toteutuu.”

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on kertonut Uudelle Suomelle, että aivan Räsäsen tapauksen ytimessä on se, että hän vetoaa uskonnonvapauteen puolustaessaan seksuaalivähemmistöjä koskevaa kirjoitustaan. Hän on perustellut tutkintaa vuonna 2004 julkaistusta kirjoituksesta sillä, että pamfletti on koko ajan ollut yleisön saatavilla.

