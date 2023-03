Britannian puolustusministeriön päivittäisen tiedusteluraportin mukaan Ukrainan puolustus Bah’mutin kaupungissa on juuri nyt poikkeuksellisen kovassa paineessa.

”Venäjän armeijan ja Wagner-ryhmän joukot ovat edenneet pohjoisille esikaupunkialueille, jotka ovat nyt Ukrainan hallinnassa ja alttiina Venäjän hyökkäyksille kolmelta puolelta”, brittiniministeriö kertoo Twitterissä.

Tiedustelutietojen mukaan Bah’mutissa on 36 viime tunnin aikana tuhottu kaksi keskeistä siltaa, mikä tarkoittaa vaikeuksia Ukrainan joukkojen huollolle.

Bah’mutin tilanne on kiristynyt päivä päivältä Ukrainan sotilaiden puolustaessa kaupunkia sitä ympäröiviltä venäläisjoukoilta. Ajatushautomo ISW:n (Institute for the Study of War) perjantaisen raportin mukaan venäläiset eivät tällä hetkellä pyri piirittämään Bah’mutia, vaan pyrkivät pikemminkin painostamaan Ukrainan joukkoja vetäytymään.

