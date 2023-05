Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara kertoo kannattavansa Sofia Virtaa puolueen puheenjohtajaksi. Hän kertoo asiasta blogissaan sunnuntaina.

”Mielipiteeni ei ole kovin vahva, koska molemmat puheenjohtajaehdokkaat selviäisivät tehtävästä hyvin”, Soininvaara kirjoittaa.

Hän kuvailee toista puheenjohtajaehdokasta Saara Hyrkköä ”varmaksi valinnaksi”.

”Pitkään puolueessa vaikuttanut, tavallaan puolueen kasvatti. Se on sekä plussa että miinus. Insinöörikoulutus on vahva plussa, koska se toisi tuulahduksen perusvihreiden puhetavan ulkopuolelta. Hyrkkö ei ole kovin karismaattinen, mutta riittävän selväsanainen. En minäkään ollut puheenjohtajana karismaattinen.”

Sofia Virta on Soininvaaran mukaan luonteeltaan valovoimainen ja Hyrkköä karismaattisempi.

“Minua vähän harmittaa antaa painoa karismaattisuudelle, koska toivoisin, että politiikassa pidettäisiin tärkeämpänä mitä sanoo kuin miten sanoo. Näin se nyt kuitenkin on, enkä minä sille mitään voi. Äänestäjiä Sofia on miellyttänyt, mikä on näkynyt hänen hyvissä vaalituloksissaan silloinkin, kun puolueelle ei ole mennyt niin hyvin.”

Soininvaara arvioi, että Sofia Virta on vaalien ehdokaskyselyissä asemoitunut hienokseltaan keskiviivan oikealle puolelle.

“Tämä ei ole miinus varsinkin, kun vihreiden pitäisi vallata kokoomukselta takaisin ne noin satatuhatta kannattajaa, jotka olemme kokoomuksen syliin työntäneet. Kokoomuksen liittoutuminen perussuomalaisten kanssa helpottaa tätä projektia huomattavasti.”

Vihreät valitsee uuden puheenjohtajansa alkukesästä jäsenäänestyksen pohjalta. Jäsenäänestyksen tulos julkistetaan puoluekokouksessa Seinäjoella 10. kesäkuuta.

