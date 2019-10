”Tällä hetkellä, mitä siitä tiedetään ja kun se on [jäsenmaita edustavassa] coreperissa käyty läpi, niin meillä ei ole huomautettavaa”, Antti Rinne (sd) kommentoi medialle saapuessaan EU-johtajien huippukokoukseen Brysselissä.

Rinteen mukaan neuvoteltu tulos menee tänään käsittelyyn hallituksen EU-ministerivaliokuntaan ja eduskunnan suureen valiokuntaan, josta saadaan lopulliset varmistukset sopimukselle.

Rinne ottaa varovaisesti kantaa sopimuksen läpimenon mahdollisuuksiin Britanniassa.

”Näyttää siltä, että edessä on todella mielenkiintoinen ja jännittävä päivä lauantaina, että meneekö tämä läpi”, Rinne sanoi.

Rinteen mukaan näyttää kuitenkin siltä, että ”brittiparlamentissa ei löydy varmaa enemmistöä sopimuksen taakse” ja Boris Johnsonilla on työnsarkaa edessään.

”Pääministeri Johnsonin pitää tehdä paljon, paljon työtä.”

Huippukokouksessa on määrä keskustella muun muassa myös EU:n monivuotisesta budjetista. Puheenjohtajamaana Suomi on tehnyt aloitepaperin, joka on tiettävästi herättänyt tyytymättömyyttä.

”Tämä kritiikki on ihan normaalia tässä tilanteessa”, kommentoi Rinne.

