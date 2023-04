Euroopan komissio viimeistelee parhaillaan esitystään, jonka on tarkoitus suojella veronmaksajia paremmin pankkien kaatumiselta.

Pankkiunioni. Euroopan komissio viimeistelee parhaillaan esitystään, jonka on tarkoitus suojella veronmaksajia paremmin pankkien kaatumiselta.

Pankkiunioni. Euroopan komissio viimeistelee parhaillaan esitystään, jonka on tarkoitus suojella veronmaksajia paremmin pankkien kaatumiselta.

Viime viikkojen pankkiturbulenssi on laittanut vauhtia EU:n pankkinionin loppuun saattamiseen. Sekä Euroopan keskuspankin EKP:n neuvosto että pankkivalvoja ovat hoputtaneet erityisesti yhteistä talletussuojaa.

Asian nosti maaliskuun lopulla ensimmäisenä esiin EKP:n neuvoston jäsen, Italian keskuspankin pääjohtaja Ignazio Visco, joka muistutti, että Yhdysvalloissa ongelmapankkien tallettajien varat on pystytty turvaamaan nimenomaan kattavan talletussuojan ansiosta.

Financial Timesin (FT) tietojen mukaan Euroopan komissio viimeistelee parhaillaan esitystään, jonka on tarkoitus suojella veronmaksajia paremmin pankkien kaatumiselta vahvistamalla vaikeuksissa olevia lainanantajia koskevia sääntöjä. Esityksen on määrä valmistua huhtikuun loppuun mennessä.

FT:n haltuunsa saaman lakiluonnoksen mukaan komissio haluaa helpottaa tallettajien käteisvarojen siirtämistä terveille pankeille vaikeuksissa olevilta lainanantajilta sekä mahdollisten ongelmapankkien purkamista ilman veronmaksajien rahoja.

Lisäksi komissio vaikeuttaisi myös hallitusten mahdollisuuksia tukea suoraan rahallisesti vaikeuksissa olevia pankkeja. Tällä halutaan estää se, ettei italialaisen kriisipankki Monte dei Paschi di Sienan tilanne pääse toistumaan. Italian hallitus tuki vuonna 2017 pankkia miljardeilla euroilla.

FT tulkitsee, että komission tarkoituksena on poistaa kansallisten hallitusten valtuudet tukea omilla toimillaan erityisesti vaikeuksiin joutuneita pienempiä pankkeja.

”Muutokset varmistaisivat sääntöjen johdonmukaisen soveltamisen kaikissa jäsenvaltioissa ja tarjoaisi paremmat tasapuoliset toimintaedellytykset. Samalla kun suojellaan rahoitusvakautta ja tallettajia, estetään kriisin leviäminen ja vähennetään veronmaksajien rahojen käyttöä”, komissio perustelee.

Talletussuoja ei FT:n mukaan ole vielä mukana esityksessä. Senkin odotetaan silti pian etenevän, koska paine EKP:n suunnasta on kova.

