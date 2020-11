Syyttäjä on nostanut syytteen laittomasta uhkauksesta, joka on kohdistettu sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr). Asiassa on kyse sosiaalisessa mediassa julkaistuista viesteistä.

Syyte on nostettu vuonna 1990 syntynyttä miestä vastaan. Epäilty on vangittuna. Hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Haastehakemus on toimitettu tänään Helsingin käräjäoikeuteen ja asian pääkäsittely pidetään Helsingin käräjäoikeudessa 17.11.

Syyttäjälaitoksen mukaan asiasta ei ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.

Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Ohisalo kommentoi asiaa lyhyesti Twitterissä.

”Olen saanut uhkauksia, joista poliisi on kirjannut rikosilmoituksen. Olen antanut poliisille asiasta lausunnon. Nyt syyttäjä on nostanut syytteen laittomasta uhkauksesta. Asiaa käsitellään 17.11. Helsingin käräjäoikeudessa. En kommentoi asiaa enempää tässä kohtaa”, Ohisalo tviittasi nyt aamupäivällä.

Noin vuosi sitten nykyisen pääministerin Sanna Marinin (sd) saama tappouhkaus puhutti. Silloinen liikennne- ja viestintäministeri Marin sai tappouhkauksen kevytautoja koskevan lainsäädännön lykkääntymisen vuoksi.

”Tiedän, että kevytautolainsäädännön voimaantulon lykkääntyminen harmittaa monia ja on erittäin valitettavaa, että tilanne on tämä. En silti olisi uskonut saavani asian johdosta tappouhkauksia”, Marin tviittasi viime vuoden syyskuussa.

Monet poliitikot kommentoivat tapausta. Ohisalo totesi tuolloin, ettei mikään oikeuta uhkauksia.

”Asioista saa olla eri mieltä ja moniäänisessä demokratiassa asioista pitääkin väitellä. Mikään ei kuitenkaan oikeuta uhkauksia tai väkivallalla ihannointia ja montaa muuta, mitä valitettavan moni meistä saa osaksemme. Henkilöön mentäessä taitavat asia-argumentit olla loppu”, Ohisalo tviittasi.

