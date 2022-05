Suomen mahdollisuus rajojensa sulkemiseen tai turvapaikkahakemusten rajoittamiseen nousi pääaiheeksi eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Oikeusministeriö ja sisäministeriö kertoivat aikaisemmin torstaina Euroopan komission kanssa käydyistä keskusteluista, joiden mukaan rajan sulkeminen kokonaan tai turvapaikkaoikeuden rajoittaminen eivät ole EU-lainsäädännön mukaan mahdollisia edes poikkeusoloissa.

Kansainvälisten sopimusten mukaan turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus, jota ei voida kokonaan kieltää tai estää. Suomessa on kuitenkin keskustelun yhteydessä arvioitu, että turvapaikanhaku voitaisiin tarvittaessa keskittää yhteen rajanylityspisteeseen niin, että muut rajanylityspaikat on suljettu turvapaikanhakijoilta.

Kyselytunnilla asian nosti esiin perussuomalaisten kansanedustaja Petri Huru, jonka mukaan rajojen sulkeminen on ollut mahdollista muille EU-maille.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) vastasi huomauttamalla, että Suomi varautunut hybridivaikuttamiseen ja huolehtii myös rajaturvallisuudestaan. Mikkosen mukaan rajojen sulkeminen on nykyisen lainsäädännön puitteissa mahdollista tarvittaessa.

”Olemme varautuneet siihen, että erityyppistä hybridivaikuttamista on luvassa. Meidän nykyisenkin lainsäädännön varassa on mahdollista sulkea rajanylityspaikkoja. Jos on tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, totta kai niihin ryhdytään.”

Perussuomalaisten Mauri Peltokangas sanoi pitävänsä vaarallisena sellaisen signaalin antamista, että rajoja ei voisi sulkea.

”Haiskahtaa pahasti siltä, että hallitus on nyt vihreässä talutushihnassa. ”

Mikkonen vastasi varsin terävään sävyyn muistuttamalla, että asia on ollut eduskunnalla esillä toistuvasti.

”Pidän erikoisena, että tässä salissa kerta toisensa jälkeen annetaan ymmärtää, että emme huolehtisi rajaturvallisuudesta. Minua ihmetyttää se, miten täällä halutaan antaa kuvaa, että viranomaiset eivät olisi varautuneet. Tämä on yksi hybridivaikuttamisen keino.”

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi keskustelussa pitävänsä ”erittäin perusteltuna”, että Euroopan komission kanta käytäisiin vielä läpi ”korkeimmalla mahdollisella tasolla”.

”Näinä aikoina luulen, että suomalaiset arvostaisivat, että olisimme mahdollisimman yhtenäisiä. Korostan nyt, että meillä on paljon jo olemassa olevassa lainsäädännössä toimia, joilla voidaan yksittäisiä rajanylityspaikkoja sulkea. Tämä on vahvasti Suomen oma kysymys, itsenäisen suvereenin valtion kysymys. Pidän perusteltuna, että EU-lainsäädäntöä Suomi pyrkii muuttamaan.”

Saarikko korosti, että tällä hetkellä Suomen rajoille ei kohdistu uhkaa. Hän toisti pitävänsä komission kantaa valitettavana ja kertoi aikovansa keskustella asiasta pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa.