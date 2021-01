Työllisyystoimet. Pääministeri Sanna Marin (kuvassa edessä vasemmalla) on vakuuttanut, että hallitus on sitoutunut työllisyystoimiin. Annika Saarikon (oikealla) keskusta on pitänyt työllisyystoimista kovaa ääntä julkisuudessa.

Kuva: Laura Kotila