Tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko linjaa, että nykyinen Suomen avautumisstrategia ei ole oikeudenmukainen eri alojen kannalta.

”Ravintoloiden terassien täyttyminen samaan aikaan, kun tapahtumien järjestämisessä on nollatoleranssi on mahdoton yhtälö. Suomen on avauduttava eri alojen kannalta oikeudenmukaisella tavalla. Tämä on viestini tänään hallituksen neuvotteluissa”, Saarikko tviittaa.

Tapahtuma-ala on Saarikon ministerinsalkussa. Hän on jo aiemmin kertonut, että opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan uutta tukipakettia tapahtuma- ja kulttuurialan tukemiseksi ja ”myös tuleva tapahtumien takuutuki on tärkeä viedä maaliin”.

”Toivon, että pääsemme pian päättämään asiasta ja kertomaan paketin yksityiskohdista”, Saarikko kertoo nyt.

Sanna Marinin (sd) hallitus käsittelee tänään neuvotteluissaan ajankohtaista koronaepidemian tilannetta sekä lausunto- ja kommenttikierroksen perusteella päivitettyä exit-suunnitelmaa eli sitä, miten ja missä järjestyksessä Suomi avautuu koronaepidemian hellittäessä.

