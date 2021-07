Kokoomus on suosituin puolue tuoreessa Ylen kannatusmittauksessa.

Puoluekannatus. Kokoomus on suosituin puolue tuoreessa Ylen kannatusmittauksessa.

Kuntavaalit voittanut kokoomus on suosituin puolue Ylen tuoreessa eduskuntavaalimittauksessa.

Kokoomusta äänestäisi eduskuntavaaleissa 19,8 ja sdp:tä 19,6 prosenttia vastaajista.

Kolmanneksi suosituin puolue on perussuomalaiset 17,8 prosentin kannatuksella.

Keskustaa äänestäisi 13,5 prosenttia vastaajista. 10,4 prosenttia äänestäisi vihreitä ja kahdeksan prosenttia vasemmistoliittoa. Rkp sai 4,5, kristillisdemokraatit 3,3 ja Liike nyt 1,9 prosentin kannatuksen. Vastaajista 1,2 ilmoitti äänestävänsä jotain muuta puoluetta.

Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että mittauksessa kysyttiin, mitä puoluetta vastaajat äänestäisivät eduskuntavaaleissa. Viimeksi vastaava kysely tehtiin tammikuussa, sillä koko kevään ajan vastaajilta on kysytty suosikkipuoluetta kuntavaaleissa.

Kokoomuksen kannatus on noussut tammikuun kyselystä 3,6 prosenttiyksikköä. Sdp:n kannatuksesta on tammikuusta pudonnut 2 prosenttiyksikköä. Perussuomalaisten kannatus on pudonnut tammikuusta 4,1 prosenttia.

Taloustutkimuksen Tuomo Turja sanoo Ylelle, että Jussi Halla-ahon päätös luopua puolueen puheenjohtajuudesta ei ole merkittävästi näkynyt puolueen kannatuksessa.

”Heti ilmoituksen jälkeen oli pieni lasku kannatuksessa, mutta ei voi sanoa että Halla-ahon ilmoituksella olisi ollut suuri vaikutus”, Turja sanoo.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Ylen toimeksiantamana ja siihen haastateltiin 2 634 ihmistä. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Haastattelut tehtiin 14. kesäkuuta ja 6. heinäkuuta 2021 välisenä aikana. Puoluekantansa kertoi 1 868 ihmistä.

Mittauksen virhemarginaali on 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.