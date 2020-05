Suursuon sairaalassa on todettu koronavirustartunta yhteensä 26 potilaalla huhtikuun lopusta alkaen, Helsingin kaupunki tiedottaa. Lisäksi 41 työntekijää on saanut tartunnan, mutta valtaosalta heistä karanteeni on jo päättynyt.

12 tartunnan saanutta potilasta on menehtynyt. Menehtyneistä valtaosa on ollut saattohoidossa.

Ensimmäiset tartunnat havaittiin kaupungin mukaan juuri saattohoito-osastolla. Enää osastolla ei tartuntoja ole.

Kaikille potilaille ja heidän omaisilleen on kaupungin mukaan kerrottu tartunnoista välittömästi. Tartuntoja pyritään ehkäisemään laajalla testauksella ja tiukoilla suojaustoimenpiteillä.

”Teemme kaikkemme suojataksemme potilaita ja työntekijöitä tartunnoilta”, toteaa johtajalääkäri Laura Pikkarainen.

Kaupungin tiedotteen mukaan uusia potilaita ei oteta osastoille, joissa on havaittu tartuntoja. Tartunnan saaneet potilaat ja työntekijät on asetettu eristykseen. Lisäksi kaikki näiden osastojen potilaat ja työntekijät testataan.

Työntekijät käyttävät kaikissa hoitotilanteissa suojavarusteita. Hoitohenkilöstö käyttää kirurgisia suu- ja nenäsuojia myös keskinäisissä kohtaamisissaan, tiedotteessa listataan.

”Vierailut ovat olleet kiellettynä maaliskuusta alkaen. Saattohoitopotilaiden kohdalla tästä on ymmärrettävästi poikettu ja läheisten lyhyet vierailut ovat sallittuja suojavarusteissa”, Pikkarainen jatkaa.

Suursuon sairaalassa on kahdeksan vuodeosastoa ja sairaansijoja yhteensä 200. Sairaalassa on akuutin geriatrisen ja sisätautien kuntoutuksen, saatto- ja palliatiivisen hoidon, psykogeriatrisen kuntoutuksen, kirurgisen jatkokuntoutuksen ja päihdepotilaiden akuuttikuntoutuksen osastoja.

LUE MYÖS: