Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi sanoi tiistaina suoraan, ettei Ukraina tule liittymään puolustusliitto Natoon.

”Vuosien ajan meille on kerrottu, että ovi Natoon on oletusarvoisesti auki. Nyt meille kuitenkin kerrotaan, että emme pääsekään sisään. Ja se on totta, meidän on tunnustettava se”, hän sanoi muun muassa CNN:n ja useiden brittisanomalehtien mukaan Britannian, Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Alankomaiden muodostaman JEF-puolustusryhmän huippukokouksessa Lontoossa tiistaina.

”Olen iloinen siitä, että myös ukrainalaiset alkavat ymmärtää tämän ja luottavat itseensä ja niihin kumppaneihimme, jotka nyt auttavat meitä”, hän jatkoi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken pitää Zelenskyin arviota realistisena.

”En usko, että kyseessä on myönnytys Venäjälle. Sen sijaan lausunto on heijastaa sitä todellisuutta, jossa Ukraina on. Se osoittaa myös, että Vladimir Putin valehteli perustellessaan hyökkäystä Ukrainaan sillä, että Ukraina olisi liittymässä Natoon”, hän sanoi CNN:n haastattelussa.

Taustalla vaikuttaa vuonna 1994 solmittu Budapestin sopimus, jonka mukaan Ukrainalle taattiin alueellinen koskemattomuus, jos se luopuu ydinaseistaan. Sopimuksessa Yhdysvallat, Venäjä ja Britannia vahvistivat Ukrainan maantieteellisen yhtenäisyyden ja lupasivat suojata sitä ulkopuolista hyökkäystä vastaan.