Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho linjaa, että Suomen nykyinen vihapuhelainsäädäntö on soveltamisalueeltaan liian laaja ja tulkinnanvarainen. Hänen mukaansa tällainen heikentää oikeusvarmuutta.

”Ihmisen pitää voida lakipykälää lukemalla yksiselitteisesti tietää, mikä on laitonta ja mikä ei”, Halla-aho sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Samassa lähetyksessä haastateltu Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio on täysin eri mieltä.

”Minusta on tärkeä ymmärtää, että tämä niin sanottu kiihottamisrikospykälä perustuu eurooppalaiseen yhteistyöhön. Euroopassa noin 20 vuotta on keskusteltu poliittisen keskustelun ja maahanmuuttokritiikin rajoista, nämä keskustelut on meille tulleet aika myöhään. Meillä Suomessa kuitenkin on systeemi, että tuomioistuinlaitos vetää linjat. Hiukan ongelmalliseksi koen sen, että oikeusvarmuus voitaisiin saada pelkästään lakipykäliä lukemalla”, hän sanoi.

Nuotio lisäsi toivovansa, että poliitikot toimisivat lakien mukaan.

”Pidän jonkin verran vahingollisena keskustelua, jossa pyritään osoittamaan, että meillä olisi kavennettu sananvapautta liikaa, koska jollain tavalla silloin oikeutetaan koeponnistuksia sinne rajoille.”

Halla-aho puolestaan näkee, että kansanedustajien tehtävä on haastaa lainsäädäntöä.

”Lainsäätäjän tehtävä on haastaa hallitsevaa lainsäädäntöä. Jos lainsäädännöstä ei saa keskustella, voidaan kysyä, miksi meillä on eduskunta.”

Perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään eduskunnan täysistunnosta pitämästä puheesta aloitettiin viime kuussa esitutkinta. Epäiltynä rikosnimikkeenä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Mäenpää mainitsi kesäkuussa eduskunnan täysistunnossa vieraslajien torjunnan yhteydessä, jossa hän käsitteli turvapaikanhakijoita ja heidän uskontojaan. Hän totesi, että turvapaikanhakijoita on tullut Suomeen maista, joissa on erilainen uskonto kuin meillä.

”Jos EU- ja ETA-alueelta ei löydy työvoimaa Suomeen, kyse on haluttomuudesta maksaa palkkaa”

Jussi Halla-aho tyrmäsi Ykkösaamussa myös vaatimukset ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistosta. Saatavuusharkinassa selvitetään ennen työntekijän oleskeluluvan myöntämistä, onko Suomessa jo saatavilla tehtävään sopivaa työvoimaa. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Keskuskauppakamari ovat vaatineet saatavuusharkinnasta luopumista.

”Ruotsi on ainoa OECD-maa, joka on luopunut työvoiman saatavuusharkinnan poistosta. Saatavuusharkinnan poisto ei vaikuta osaajien tuloon mitenkään, koska se koskee osaamatonta halpatyövoimaa”, Halla-aho kommentoi.

”Väestörakenneongelma ja väestön ikääntyminen on ihan oikea ongelma, mutta ratkaisu ei ole se, että tuodaan maahan lisää ihmisiä, jotka kuormittavat julkista taloutta. On ihmeellistä, että elinkeinoelämä ja puolueet huutavat EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta työvoimaa. Jos EU- ja ETA-alueelta ei löydy työvoimaa Suomeen, kyse on haluttomuudesta maksaa palkkaa”, hän jatkoi.

”Halukkuus tehdä yhteistyötä ja kompromisseja muiden puolueiden taholta lisääntyy”

Jussi Halla-aho uskoo, että muut puolueet alkavat vähitellen tehdä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

”Kun muut puolueet sopeutuvat tähän uuteen tilanteeseen ja hahmottavat sen, että ne syyt, minkä takia perussuomalaisia äänestetään, eivät katoa mihinkään. Ja että perussuomalaiset ei ole tilapäinen häiriö puoluekartalla. Totta kai halukkuus tehdä yhteistyötä ja kompromisseja muiden puolueiden taholta lisääntyy vähitellen.”

Perussuomalaiset on suurin oppositiopuolue, mutta ei siitä huolimatta ole mukana kokoomuksen perjantaina jättämässä välikysymyksessä, joka koskee Antti Rinteen (sd) hallituksen työllisyyspolitiikkaa.

”Kokoomus ei kutsunut perussuomalaisia mukaan laatimaan tätä välikysymystä ja sen tekstiä. Olemme valtion velkaantumisen ja julkisen talouden tilaan liittyvissä kysymyksissä hyvin pitkälle samaa mieltä kokoomuksen kanssa, niin meillä on ratkaisuissa erittäin suuria näkemyseroja. Kokoomuksella on, jos mahdollista, vielä suurempi kiima lisätä Suomeen halpatyön maahantuontia kuin vasemmistohallituksella. Tämä on asia, jota emme voi allekirjoittaa”, Halla-aho kommentoi.

