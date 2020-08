Ruotsissa on viime viikkoina huokaistu helpotuksesta, kun uusien koronavirustartuntojen määrä on pysytellyt heinäkuun alusta lähtien matalissa määrissä. Ruotsin tapauksessa se tarkoittaa joitakin satoja tartuntoja päivässä, käy ilmi Ruotsin terveysviranomaisen tilastoinnista. Nyt trendi on Tukholman alueella kuitenkin muuttunut, kirjoittaa Dagens Nyheter.

LUE MYÖS Suomessa käynnistyi tänä kesänä täysin uudenlainen hiilinielubisnes – tästä on kyse

Maanantaina Tukholman alueella oli sairaalahoidossa 58 koronapotilasta, mikä on 12 potilasta enemmän kuin neljä päivää aiemmassa raportissa.

Tukholman sairaanhoitoalueen ylilääkäri Johan Bratt kommentoi DN:lle:

”Laskeva trendi on selvästi katkennut, ja käyrä etenee nyt vaakasuoraan. Mutta sen, alkavatko tartuntamäärät kasvaa, tiedämme luultavasti vasta viikon kuluttua. Tätä pitää seurata viikon verran, jotta voimme varmasti sanoa, onko tämä vain kausivaihtelua vai olemmeko menossa jälleen ylöspäin.”

Karoliinisen instituutin tartuntatautiopin professori Jan Albert sanoi uutistoimisto TT:lle uskovansa, että viruksen leviäminen tulee uudelleen kiihtymään.

”Olisin hämmästynyt, jos näin ei kävisi. Emme tiedä vielä, kuinka suuri siitä [toisesta aallosta] tulee, mutta en usko, että yhtä valtava kuin keväällä”, Albert sanoi SVT:n mukaan.

LUE MYÖS: