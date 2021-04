Kuusamon Juomasuon kaivospiiri on kobolttitiheydeltään EU-alueen esiintymien korkein.

Kuusamo on kutsunut kaivosalan yrittäjiä. Australialais-suomalainen Latitude 66 Cobalt Oy on julkaissut varanto-arvion Pohjois-Kuusamon Juomasuon kaivospiirin alueen esiintymistä kullan ja koboltin osalta.

Arviossa käy ilmi, että Juomasuo on Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n vertailun mukaan Euroopan neljänneksi suurin tunnettu kobolttiesiintymä. Esiintymät sisältävät arvion mukaan yhteensä 16 490 tonnia kobolttia (yli 200 ppm). Se on yhtiön mukaan 43 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 arviossa.

Juomasuon esiintymiä on tutkittu yhtiön mukaan syvimmillään noin 470 metriin. Latitude 66 Cobaltin vuoden 2018 tutkimuksen mukaan esiintymät jatkuvat tunnetun alueen ulkopuolelle.

"Näin ollen esiintymä on hyvin todennäköisesti varannoltaan nyt julkaistua arviota suurempi”, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Tuore varantoarvio perustuu alueella aiemmin toimineiden yhtiöiden kairaamien kairasydänten uudelleenanalysointiin, yhtiön omiin tuloksiin sekä tutkimusten pohjalta tehtyyn esiintymän rakenteen uudelleenmallinnukseen.

Vaihtoehto kongolaiselle

Toimitusjohtaja Thomas Hoyer sanoo tiedotteessa, että Juomasuon esiintymät ovat poikkeuksellisen lupaavia. Kaivostoiminnan aloittamista ei kiirehditä, vaan Latitude 66 Cobalt keskittyy vielä tutkimana malmipotentiaalia.

Hoyerin mukaan akkuteknologia tarjoaa Suomelle mahdollisuuksia. Se on alettu ymmärtää yhteiskunnallisessa keskustelussa yhä paremmin.

Koboltti on alkuaine, jota käytetään muun muassa akkumineraalina. Kuvassa Latitude 66 Cobalt Oy:n kairasydän. Kuva: Handout

"Euroopan tunnettujen kobolttivarantojen vertailu osoittaa Suomen ja Pohjoismaiden ainutlaatuisen aseman. Euroopan unionin 20 suurimmasta kobolttiesiintymästä 14 sijaitsee Suomessa ja vain yksi Pohjoismaiden ulkopuolella”, Hoyer sanoo tiedotteessa.

Kobolttia käytetään muun muassa lentokoneiden suihkumoottoreissa. Hoyer nostaa esiin akkumineraalien alkuperän ja tuotantoketjujen eettisyyden merkityksen. Esimerkiksi autonvalmistaja BMW on ilmoittanut, että se ei aio enää käyttää kongolaista kobolttia.

"Tämä on merkinnyt muutosta alan totutuista toimintatavoista. BMW on tehnyt hankintasopimuksia suoraan kaivosyhtiöiden kanssa. Tämä kehitys merkitsee sitä, että teollisuus on valmis maksamaan lisähintaa asiallisesti tuotetuista akkumineraaleista”, Hoyer sanoo tiedotteessa.

Varantoarviossa on kartoitettu myös kullan määrää. Arvion mukaan kullan kokonaismäärä on yhteensä 647 000 unssia. Se on 51 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 arviossa.

