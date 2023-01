Pääministeri Sanna Marin (sd) kritisoi perussuomalaisten EU-linjaa, josta on herännyt keskustelua.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vahvisti Iltalehden debatissa toimittajan kysyessä, että vuoden 2019 EU-poliittiseen ohjelmaan kirjattu linjaus EU-erosta on yhä voimassa. Suomen ero EU:sta on siis yhä perussuomalaisten pitkän aikavälin tavoite.

SDP:n puheenjohtaja Marin nosti asian esiin eduskunnan kyselytunnilla.

Aiheena oli osaavan työvoiman saatavuus. Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen huomautti, että brexitin jälkeen Britanniassa on ”järkyttävä työvoimapula, kun EU-kansalaiset ovat lähteneet”.

”Perussuomalaiset ovat tänään vahvistaneet, että heidän strateginen tavoitteensa on edelleen erota Euroopan unionista. Kokoomus ei halua katsoa peruutuspeiliin, emmekä halua lähteä Ison-Britannian tielle, vaan me haluamme lähteä sille tielle kuin Kanada, joka valikoidusti rekrytoi osaajia ympäri maailmaa ja houkuttelee hyviä työntekijöitä ja veronmaksajia omaan maahansa", Satonen sanoi.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoi käyneensä Kanadassa tutustumassa toimintaan, jossa painotetaan vastaanottovaiheeseen ja kotoutumispolitiikkaan.

Suomalaiset eivät kannata EU-eroa

Purra kysyi pääministeriltä saatavuusharkinnasta, joka on hänen mukaansa romutettu erilaisilla kokeiluilla. Marin vastasi lyhyesti, että Suomi tarvitsee työsuojeluviranomaisia, jotka valvovat sitä, että työelämän pelisääntöjä noudatetaan, ja tällä hallituskaudella näitä resursseja on vahvistettu.

”Hieman yllätyin perussuomalaisten puheenjohtajan Purran avauksesta, en ehkä niinkään siitä sisällöstä mutta siitä, että sanoitte reilusti ääneen sen, että perussuomalaiset tavoittelevat Suomen EU-eroa. En pidä tätä viisaana linjana. Näen, että EU on Suomelle paitsi tärkeä sisämarkkina niin erityisesti tässä geopoliittisessa tilanteessa meille myös äärettömän tärkeä ulko- ja turvallisuuspoliittinen viitekehys. On valtavan tärkeää, että Suomi on aktiivinen EU-toimija, me pyrimme vaikuttamaan EU-politiikan sisältöön, mutta olisi suuri virhe, että Suomi eroaisi EU:sta erityisesti kiristyneessä geopoliittisessa tilanteessa”, Marin sanoi kyselytunnilla.

Purra vastasi, että perussuomalaisten linjaus on voimassa niin kauan, kuin syntyy uusi EU-poliittinen ohjelma.

”Samaan aikaan sanoin, että Suomen kansalaiset eivät kannata EU-eroa, ja tämä ei siksi ole missään nimessä ajankohtaista, mutta me olemme ainoa puolue tässä maassa, joka nostaa Euroopan unionin ongelmia esille. Me tulemme tekemään sen myös jatkossa. Te luovutatte suomalaista päätösvaltaa Brysseliin, te olette suostuneet erilaisiin yhteisvelka- ja tulonsiirtopaketteihin kokoomuksen tuella. Koko Suomen kritiikki EU:ta kohtaan nojaa perussuomalaisten harteilla, ja me aiomme totta vie puhua tästä myös jatkossa. Sen sijaan te ette jaksa edustaa minkäänlaista Suomen omaa kansallista intressiä Brysselissä", Purra ryöpytti.

”Vaarallista puhetta”

Marin kiisti, ettei hallitus tekisi lainkaan töitä sen eteen, että Suomen kansallista etua ja intressejä pidetään esillä EU-neuvotteluissa. Hän muistutti, että Suomen puheenjohtajakaudella oikeusvaltioperiaatetta saatiin sidottua entistä enemmän EU-varojen käyttöön.

”Me vaikutamme aktiivisesti niin virkatasolla kuin ministeritasolla kaikkiin niihin tärkeisiin neuvotteluihin, joita EU:ssa käydään. Toivoisin myös, että tässäkin kysymyksessä nähtäisiin metsä puilta. EU ei ole meille vain yksittäisiä neuvotteluita, EU on arvoyhteisö. Se puolustaa länsimaisia arvoja — demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta", Marin sanoi.

”EU on arvoyhteisö, ja se on meille myös turvallisuusyhteisö. Euroopassa käydään sotaa, ja kun tällaisena aikana ikään kuin kevyesti heittää tavoitteita siitä, että Suomen olisi parempi olla yksin, ilman näitä keskeisiä meidän arvomme jakavia maita, tätä keskeistä turvallisuusyhteisöä, yhteistä unionia, niin se on kyllä vaarallista puhetta.”