Ero varautumisessa Black Lives Matter -liikkeen mielenosoitukseen ja keskiviikon tapahtumiin puhuttaa Yhdysvalloissa.

Donald Trumpin kannattajien mielenosoitus äityi keskiviikkona mellakaksi, kun Trump kehotti ihmisiä siirtymään Capitol-kukkulalle, missä sijaitsee maan kongressirakennus. Ihmiset tunkeutuivat sisään kongressiin, ja viisi ihmistä on kuollut mellakassa.

Paitsi Yhdysvalloissa myös Suomessa asiantuntijat ovat nostaneet esiin sen, että kyse oli vähintään osin ennalta suunnitellusta teosta. Näin arvioi muun muassa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola Ylen A-Talkissa torstaina. Helsingin yliopiston dosentti Markku Ruotsila uskoi, että suunnitelmallisuus liittyi ainakin äärioikeistolaisiin ryhmittymiin.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala nosti Ylen uutislähetyksessä torstaina esiin sen, että Trump kehotti syyskuun vaaliväittelyssä äärioikeistolaista Proud Boysia perääntymään, mutta pysymään valmiudessa. Kenoshassa ja Portlandissa nähtiin tuolloin väkivaltaisia levottomuuksia. Syksyn kommenttien valossa Trumpin tuoreet puheet kannattajilleen saattoi Annalan mukaan nähdä taistelukäskynä.

Trump oli houkutellut ihmisiä Washingtoniin Twitterissä ja kehottanut heitä ”olemaan villejä”.

”Meidät olisi pahoinpidelty ja ehkä ammuttu”

Yhdysvalloissa on ihmetelty, miten Trumpin kannattajat pääsivät tunkeutumaan kongressiin. Tilanteeseen oli varauduttu huonosti, vaikka kaupunkiin odotettiin satoja Trumpin kannattajia osoittamaan mieltä samaan aikaan, kun kongressi oli vahvistamassa presidentinvaalien tulosta, jonka Trump yhä kiistää.

Black Lives Matter -liike huomautti Twitterissä, että keskiviikon kapina on jälleen yksi esimerkki Yhdysvaltain lainvalvojien tekopyhyydestä mielenosoituksiin vastaamisessa. Liikkeen mielenosoittajat ovat saaneet vastaansa kansalliskaartin sotilaita tai raskaasti varustautuneita poliiseja, mutta kun valkoiset ihmiset ”yrittävät vallankaappausta, heitä on vastassa lukematon määrä lainvalvojia, jotka toimivat, kuin eivät pystyisi puuttumaan asiaan”, liike tviittasi.

”Älkää erehtykö. Jos mielenosoittajat olisivat mustia, meidät olisi kyynelkaasutettu, pahoinpidelty ja ehkä ammuttu”, Black Lives Matter -liike tviittaa.

Liike vaati Donald Trumpia lopettamaan väkivallan ja laittomuuksien lietsomisen ja kutsui kongressiin tunkeutuneita terroristeiksi.

Juttu jatkuu tviitin jälkeen.

Poliisin toiminta keskiviikkona on herättänyt Yhdysvalloissa huomiota. Tapahtumasta on jaettu kuvamateriaalia, jossa poliisi näyttää jopa päästävän ihmisiä porttien läpi. Toisaalta yksi nainen on kuollut poliisin ampumana.

Yhdysvaltain historian ja politiikan väitöskirjatutkija Jani Kokko pohti Ylen aamussa perjantaina, oliko taustalla rasistinen motiivi, kun juuri tämä joukko pääsi sisään rakennukseen. Kokon mukaan sillä on Yhdysvalloissa merkitystä, kuka mieltään osoittaa. Hän ennustaa, että myös poliisit tulevat vielä saamaan tuomioita keskiviikon välikohtauksesta.

Kokko huomauttaa, että afrikkalaisamerikkalaiset saavat kovempia tuomioita Yhdysvalloissa ja poliisi puuttuu heidän toimintaansa herkemmin esimerkiksi liikenteessä. Hän muistuttaa, että viime kesänä rauhanomaiset Black Lives Matter -mielenosoittajat siirrettiin voimalla syrjään Donald Trumpin tieltä, jotta tämä pääsi valokuvauttamaan itsensä Raamatun kanssa Valkoisen talon lähellä olevan kirkon edessä.

Esimerkiksi Belgian entinen pääministeri Guy Verhofstadt jakoi Twitterissä havahduttavan kuvan tilanteesta. Kuvassa näytetään vierekkäin Lincolnin muistomerkki Black Lives Matter -mielenosoituksen aikaan kesällä ja kongressirakennus keskiviikkona. Kesäkuussa kansalliskaartin sotilaat vahtivat muistomerkkiä raskaasti aseistautuneina, vaikka mielenosoittajat eivät ilmaisseet aikeita rynnäkköön. Sitä vastoin keskiviikkona tilanne oli aivan toinen ja poliisejakin oli kongressilla ilmeisen vähän tilanteeseen nähden.

Juttu jatkuu tviitin jälkeen.

Uutisotimisto AP kertoo lähteisiinsä vedoten, että kongressin poliisi kieltäytyi Pentagonin tarjoamasta avusta ennen mielenosoituksia. Yhdysvalloissa on käyty keskustelua siitä, miksi kansalliskaarti saatiin paikalle niin hitaasti. CNN:n mukaan varapresidentti Mike Pence edisti päätöstä saada kaarti turvaamaan kongressia, ei Trump. CNN:n lähteen mukaan Trump olisi vastustanut ajatusta.

Alla kuvia keskiviikon tapahtumista. Juttu jatkuu kuvien alla.

Turvatoimet pettivät. Poliisi oli vastassa myös Trump-mielisiä mielenosoittajia keskiviikkona, mutta perääntyi väkijoukon tieltä. Kuva: MICHAEL REYNOLDS

Poliisin miehitystä keskiviikkona on arvosteltu alimitoitetuksi. Kuva: MICHAEL REYNOLDS

Mielenosoittajat pääsivät tunkeutumaan kongressirakennukseen. Kuva: KEVIN DIETSCH / POOL

Tuleva presidentti Joe Biden kutsui kongressiin tunkeutuneita terroristeiksi ja ilmaisi tukensa Black Lives Matter -liikkeelle. Bidenin mukaan kukaan ei voi sanoa, ettei mielenosoittajia olisi kohdeltu hyvin eri tavoin, jos asialla olisivat olleet liikkeen jäsenet.

"Me kaikki tiedämme, että se on totta – ja sitä on mahdoton hyväksyä”, Biden tviittasi.