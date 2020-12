Sdp:n eduskuntaryhmän on määrä valita tänään eduskunnan perustuslakivaliokunnalle uusi puheenjohtaja. Nykyinen puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) jää sairauslomalle aivokasvaimen vuoksi.

Sdp:n puoluejohto esittää perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi eduskunnan varapuhemiestä ja ex-pääministeriä Antti Rinnettä (sd). Ojala-Niemelän sairausloman tarkasta kestosta ei vielä ole tietoa.

Perustuslakivaliokunta sai eilen valmiiksi mietintönsä koskien ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ministerivastuuasiaa. Tapaukseen liittyi poikkeuksellinen sähköpostivuotokohu. Samalla käynnistyi vilkas keskustelu valiokunnan politisoitumisesta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi Helsingin Sanomissa, että perustuslakivaliokunnan tulevalla puheenjohtajalla on haastava tehtävä. Ojala-Niemelä on Niinistön mukaan hoitanut tehtävää tyylikkäästi.

Haastava tehtävä. ”Uuden puheenjohtajan tulisi toivon mukaan saada kaikki nämä irrallaan olevat rönsyt haltuun”, Sauli Niinistö sanoo. Kuva: Riitta Heiskanen

”Tulevan puheenjohtajan tehtävä on hyvin vaativa. Kovasti toivon, ja kannustan, että hän löytäisi nyt perustuslakivaliokuntaan tietynlaisen asiallisen ja valiokunnan tehtävää kunnioittavan hengen”, Niinistö sanoo.

”Kun nyt on menty tähän, niin uuden puheenjohtajan tulisi toivon mukaan saada kaikki nämä irrallaan olevat rönsyt haltuun. Tarkoitan tällä tätä viime päivien keskustelua. Ymmärrän hyvin, että se on äärimmäisen vaativa tehtävä, mutta ainakin minun tukeni hänellä on. Uskon, että tässä nähdään tiettyä havahtumista eduskunnassakin”, jatkaa tasavallan presidentti, joka on aiempina vuosina toiminut sekä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana että rivijäsenenä.

Sdp:ssä oli kaavailtu eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Lindtmania eduskunnan varapuhemieheksi Rinteen tilalle. Lindtman kuitenkin ilmoittaa Facebookissa, ettei ole käytettävissä tehtävään.

”Eduskunnalla on käsittelyssä paljon keskeneräisiä asioita. On hyvin mahdollista, että uusia asioita tulee taloon kiireellisesti hoidettavaksi myös istuntotauon aikana. Pidän tärkeänä olla saattamassa näitä maaliin nykyisessä tehtävässäni eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Jos varapuhemiehen paikka vapautuu, niin tähän arvokkaaseen tehtävään löytyy eduskuntaryhmästä minua kokeneempia edustajia. Kerroin nämä omat ajatukseni tänään puolueen puheenjohtajalle ja eduskuntaryhmän työvaliokunnalle”, Lindtman kirjoitti eilen keskiviikkona.

