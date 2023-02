Venäjän hyökkäyssodan alusta on pian kulunut vuosi. Kuvassa Moskovassa mainosjuliste, jossa julistetaan voittoa ja totuutta.

Lähes vuosi. Venäjän hyökkäyssodan alusta on pian kulunut vuosi. Kuvassa Moskovassa mainosjuliste, jossa julistetaan voittoa ja totuutta.

Venäjän eliitin keskuudessa on tapahtunut muutos sitten Venäjän hyökkäyssodan alun Ukrainassa, kertoo The Moscow Times, joka kertoo haastatelleensa kymmeniä nimettömiä lähteitä juttuaan varten.

Kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa lähes vuosi sitten, eliitit olivat järkytyksen tilassa, lehti kertoo. Nyt, vuoden mittaan, tunnelma on muuttunut lehden mukaan merkittävästi. Enemmistö haastatelluista on hyväksynyt sodan.

”Järkytys on poissa. Ei ole paluuta. Meidän on pakko voittaa”, sanoo yksi.

Kremlin virkamies kommentoi lehdelle useimpien ihmisten ymmärtävän sen, ettei luvassa ole enää vuosikymmeniin lomaa Monacossa tai asuntoa espanjalaisessa huvilassa.

Sekä The Moscow Times että Venäjää pitkään seurannut The Washington Postin toimittaja Catherine Belton kuvaavat, että eliitissä on kaksi leiriä. Toisten mielestä sotaa Ukrainassa pitäisi käydä yhä päättäväisemmin, kun taas toiset näkevät, että koko sota oli virhe.

Belton toteaa sekä artikkelissaan että Here & Now -podcastissa, että sotaa vastustavat eliitin jäsenet pysyvät hiljaa, koska pelkäävät seurauksia.

Sekä Belton että The Moscow Times toteavat myös lähteidensä sanovan, ettei kukaan oikein tiedä, mikä olisi sodan voitto presidentti Vladimir Putinille.

”Vallassa on iso ryhmä, joiden mielestä voitto tarvitaan ja siinä kaikki. Mutta samaan aikaan he eivät osaa selittää, mikä se voitto olisi, muuta kuin Kiovan saavuttaminen”, lähde sanoo venäläislehdelle.

Beltonin mukaan osa eliitistä taas uskoo, että Donbasin alue riittäisi Putinille voitoksi.