Italian entinen pääministeri, nykyisin Euroopan parlamentissa istuva Silvio Berlusconi kommentoi Euroopan unionin neuvotteluja elpymispaketista poikkeuksellisen suorin sanoin.

”Tänään Italia tarvitsee ehdottomasti Euroopan apua, mutta ilman Italiaa tai Italian ajauduttua maksukyvyttömyyteen Euroopalla ei ole minkäänlaista tulevaisuutta. Joko Eurooppa selviytyy tästä kriisistä yhdessä tai se ei selviydy lainkaan”, Berlusconi kirjoitti lauantaiaamuna Facebookissa.

Lausunto on Italian ex-pääministeriltä poikkeuksellisen jyrkkä. Berlusconi on tähän asti korostanut keskustelua ja yhteistyötä.

Berlusconin johtama keskustaoikeistolainen Forza Italia on tällä hetkellä oppositiossa, mutta ajaa huomattavasti maltillisempaa ja eurooppalaisempaa politiikkaa kuin kovaäänisemmät äärioikeistoa oppositiossa edustavat Lega ja Fratalli d’Italia. Berlusconi haluaa Italian ottavan lainaa myös Euroopan vakausmekanismi EVM:stä, vaikka muu oppositio ja myös hallituksessa istuva populistinen Viiden tähden liike sitä vastustavat.

Juuri Berlusconi on yksi niistä, jotka ajavat Italiaan ammattilaisista koostuvaa virkamieshallitusta. Hän nostaisi pääministeriksi Euroopan keskuspankin EKP:n entisen pääjohtajan Mario Draghin.

”Draghi on pätevä henkilö, jolla on myös tarvittavaa auktoriteettia. Hän on kokolailla ainoa, jonka avulla Italia saadaan taas jaloilleen”, Berlusconi sanoi keväällä lehtihaastattelussa.

Berlusconi muistuttaa mielellään myös olleensa Italian pääministerinä edistämässä Draghin valintaa EKP:n johtoon. Il cavalieren arvonimeä kantavan pääministerin vaikuttimet tuolloin olivat kuitenkin hyvin sisäpoliittiset: Draghi aiheutti Italian keskuspankissa Berlusconille liikaa hankaluuksia.

