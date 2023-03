Viranomaiset ovat sanoneet jo pitkään, että islamististen militanttiryhmien uhka on pienentynyt. Nykyisin äärioikeistolaiset ryhmittymät, eli pitkälti uusnatsit ja valkoista ylivaltaa kannattavat rasistit, ovat suurin terroristiuhka.

Uutissivusto Salon kertoo, että Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusviraston (Department of Homeland Security, DHS) mukaan uusnatsit pyrkivät rampauttamaan kriittistä infrastruktuuria kuten sähkönjakelua.

CBS puolestaan kertoo, että yksi uusnatsi ja yksi valkoisen ylivallan kannattaja saivat syytteet suunnitelmistaan tehdä kyberiskuja viiteen voimalaitokseen. Syyttäjien mukaan tarkoituksena oli aiheuttaa Baltimoren kaupungille massiivista tuhoa.

The Hill huomioi, että tämä on kuitenkin vain yksi monista vastaavista tapauksista. Marraskuun 2022 jälkeen Yhdysvalloissa on tehty yhdeksän hyökkäystä voimalaitoksiin. Näistä yksi aiheutti päiviä kestäneitä sähkökatkoja, jotka vaikuttivat tuhansiin ihmisiin.

”Olemme havainneet sähkönjakeluverkkoa kohtaan tehtyjä hyökkäyksiä jo vuosien ajan. Jotkin näistä hyökkäyksistä ovat vain ihmisiä, jotka ampuvat sähköasemia ympäri maata puhtaasti rikollisista syistä. Joskus ampujina on kuitenkin kotimaisia väkivaltaisia ääriliikkeitä,” kommentoi DHS:n tiedustelu- ja analytiikkaosaston johtaja Kenneth Wainstein CBS Newsille.

DHS:n mukaan kyse ei ole enää äärioikeiston aiheuttamasta fyysisestä uhasta, sillä ääriryhmittymät ovat kehittäneet tapoja hyökätä myös kyberavaruudessa.

Uusnatsit ottavat etenkin energiaverkot mielellään kohteekseen myös kyberiskuissaan, sillä Yhdysvalloissa noin 80 prosenttia sähköverkosta on yksityisomistuksessa. Se tarkoittaa sitä, että järjestelmät ovat tilkkutäkkejä, joita ylläpidetään enemmän tai vähemmän pätevästi. Tämän vuoksi ne ovat haavoittuvaisia kyberiskuille, ja äärioikeisto tietää tämän.

ChatGPT:n kaltaisten työkalujen nouseminen kuluttajien ulottuville helpottaa myös uusnatsien kybertoimintaa. Onkin todennäköistä, että uusnatsien tekemät kyberiskut yleistyvät myös muualla maailmassa, sillä uusnatseilla on jo tähän sopivia verkostoja.

Esimerkiksi kansainvälisesti toimiva äärioikeistoverkosto Atomwaffen Division voi hyvin laajentaa toimintaansa, sillä se ei tälläkään hetkellä kaihda pientä eikä suurta kybertoimintaa: ryhmä paitsi maalittaa ja seuraa yksittäisiä henkilöitä pelottelutarkoituksessa, myös tekee tekaistuja pommiuhkauksia ja swattaussoittoja.

Toiset kyberavaruudessa toimivat uusnatsit ovat hakkeroineet holokaustin muistoa ylläpitäviä sivustoja, pyrkineet vaikuttamaan Ranskan presidentinvaaleihin, häirinneet mustien opiskelijoiden eturyhmiä sekä hakkeroineet tulostinverkkoja suoltamaan natsipropagandaa.