Iso-Britannia on ajautunut aivan joulun alla kaoottiseen tilanteeseen tautitapausten lisääntyessä ja ulkomaiden sulkiessa lento- ja jopa rahtiliikennettä briteiltä koronaviruksen uuden muunnoksen pelossa. Britannian hallituksen hätäkomitea kokoontui maanantaina ja pyrkii neuvottelemaan Ranskan kanssa ainakin tärkeiden tavarakuljetusten jatkamisesta.

Koko Eurooppa on varpaillaan, sillä ärhäkästi leviävää muunnosta on Britannian lisäksi havaittu jo ainakin Tanskassa sekä Hollannissa. Euroopan tautivirasto ECDC kehotti sunnuntaina jäsenmaiden viranomaisia tehostamaan koronakantojen tarkkailua ja sekvensointia eli viruksen geeniperimän kartoittamista. Ihmiset, jotka ovat matkustaneet Britanniassa tai jotka ovat altistuneet uudelle virusmuunnokselle, tulee kaikki testata tarkoin ja mahdollisista uuden mutaation havainnoista ilmoittaa välittömästi muille EU-maille, virasto linjasi.

”Tämän uuden alatyypin suhteen Euroopan tautivirasto on antanut kehotuksen kaikille maille tehostaa tätä [viruksen alatyyppien] seurantaa, ja tähän pyrimme Suomessakin”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi tiistaina THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön infotilaisuudessa.

Suomessa ei toistaiseksi ole havaittu nimellä B117 kulkevaa uutta muunnosta. Alatyyppien sekvensointia tehdään Suomessa ainakin Helsingin yliopiston virologisella osastolla, jonka professori Olli Vapalahti on kertonut sekvensoinnin merkityksen kasvavan, kun viruksesta tulee uusia, ärhäkämpiä muunnoksia.

Suomi käykin nyt takautuvasti läpi ulkomailta tulleiden koronatartuntojen perimää ja testaa erityisesti viime viikkoina Britanniasta Suomeen tulleet ihmiset.

”Pyrimme vielä taaksepäin tutkimaan kaikki ne viruskannat, joiden on todettu tulleen Suomeen ulkomailta tämän syksyn aikana. Viimeisen kahden viikon aikana Isosta-Britanniasta Suomeen tulleet henkilöt, jotka ovat pääosin omaehtoisessa karanteenissa ja pääosin ovat jo käyneet testissä, pyydetään uudelleen testiin ja heiltä otetaan näytteet. Tällä tavoin pyritään vielä saamaan lisävarmuutta siihen, että tätä viruskantaa ei Suomessa olisi”, Puumalainen kertoi.

Kiuru vetosi: Tätä hommaa ei pidä mokata

Infossa paikalla ollut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vetosi ihmisiin omaehtoisen karanteenin noudattamiseksi.

”Kun Suomeen saapuu nyt paljon lentoliikennettä ja ihmiset tulevat maista, joissa ilmaantuvuus on niin korkealla, että heitä koskee omaehtoisen karanteenin viranomaissuositukset, on erittäin tärkeää, että nämä omaehtoiset karanteenit toimivat. Me emme voi poissulkea sitä, että Britannian ulkopuolellakin tätä viruksen muunnosta jo olisi, ja tältä osin jokaisen, joka saapuu maahan, tulee pitää kiinni karanteenisuosituksesta”, ministeri Kiuru sanoi.

Kiuru muistutti THL:n vetoomuksesta, joka kohdistui Britanniasta äskettäin Suomeen saapuneisiin ihmisiin.

”Se tarkoittaa käytännössä, että heidän täytyy hakeutua nyt nopeasti uuteen testiin. Tämä vetoomus on otettava vakavasti.”

Kiuru korosti ihmisten oman käytöksen ja ratkaisujen merkityksestä siinä, miten ”joulun pyhät ja uusivuosi menevät” ja miten tauti leviää.

”Pieni valon häivähdys on jo tunnelin päässä näiden hyvien rokoteuutisten myötä. Nyt ei pidä lepsuilla ja nyt tätä hommaa ei pidä mokata”, ministeri vetosi.

Virologi kertoi, mitä muunnoksesta nyt tiedetään

THL:n Puumalaisen mukaan sekvensointia on pyritty Suomessakin tekemään, jotta tiedetään, mitkä viruksen alatyypit Suomessa leviävät.

”Me haluamme nähdä, onko joku viruspopulaatio peräisin esimerkiksi matkustamisesta, jostakin ulkomailta.”

Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti osallistui ministeriön ja THL:n koronakatsaukseen. Hän kertoi alustavista tiedoista, joita uudesta virusmuunnoksesta toistaiseksi on kasassa. Ensimmäinen havainto B117-variantista on 20. syyskuuta Britanniasta. Kun koronavirus tyypillisesti on muuttunut hitaasti, on kyseinen linja muuntunut aluksi muita alatyyppejä nopeammin, Vapalahti kertoi esityksessään.

Tutkijat huolestuivat huomattuaan, että juuri tämä viruksen muoto ”valtasi alaa” Britanniassa havaituissa tartunnoissa. Britanniassa esitetyn ja ECDC:n käyttämän arvion mukaan uusi muunnos olisi 70 prosenttia aiempia tarttuvampi, mutta Vapalahti tyytyi esityksessään toteamaan, että nykytiedon valossa muunnos on ”selvästi tarttuvampi” kuin aiemmat versiot.

Siitä ei Vapalahden mukaan ole näyttöä, että muunnos aiheuttaisi vakavampaa tautimuotoa tai että se vaikuttaisi koronarokotteiden tehoon.

Virologian professori Olli Vapalahti. Kuva: Mikko Huisko

Suomi alkaa pian rokottaa

Ministeri Kiuru kertoi tilaisuudessa, että hallitus antaa tänään tiistaina yleiskokouksessaan asetuksen vapaaehtoisista koronarokotuksista, mikä mahdollistaa koronarokotusten aloittamisen Suomessa. EU antoi myyntiluvat ensimmäiselle rokotteelle maanantaina, ja ensimmäisen rokote-erä saadaan Suomeen joulunpyhinä. Rokotukset on määrä aloittaa mahdollisimman pian 27.–28. joulukuuta terveydenhuollon henkilöstöstä.

Ensimmäinen erä on noin 10 000 annoksen kokoinen, eli sillä voidaan rokottaa noin 5000 ihmistä. Erä käytetään logistisista syistä yliopistosairaaloissa.

